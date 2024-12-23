Момент поджога банкомата Сбера в Индустриальном районе Перми попал на видео

Posted 23 декабря, 18:31
Published 23 декабря, 18:31
Modified 23 декабря, 18:42
Updated 23 декабря, 18:42
Момент поджога банкомата Сбера на ул. Мира, 6а в Перми попал на видео. Ролик появился в телеграм-канале 59.ru.
Сегодня вечером, 23 декабря, в Перми произошло два ЧП в отделениях Сбера. Сначала в 20:20 практически на глазах у патруля подожгли банкомат на ул. Мира, 6а. Подозреваемого сразу задержали. По данным ряда СМИ, он получил травмы и был госпитализирован. На данный момент о других пострадавших пока ничего не известно. Официальной информации о травмированных также нет.
Через полчаса появились сообщения о возгорании в самом большом отделении банка в Перми, на ул. Ленина, 75. Позже очевидцы задержали там 50-летнюю женщину, возможно причастную к совершению противоправных действий, и передали сотрудникам полиции.