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Posted 23 декабря, 18:31

Published 23 декабря, 18:31

Modified 23 декабря, 18:42

Updated 23 декабря, 18:42

Момент поджога банкомата Сбера в Индустриальном районе Перми попал на видео

Момент поджога банкомата Сбера в Индустриальном районе Перми попал на видео

23 декабря 2024, 18:31
Фото: скриншот из видео.
Есть пострадавший.

Момент поджога банкомата Сбера на ул. Мира, 6а в Перми попал на видео. Ролик появился в телеграм-канале 59.ru.

Сегодня вечером, 23 декабря, в Перми произошло два ЧП в отделениях Сбера. Сначала в 20:20 практически на глазах у патруля подожгли банкомат на ул. Мира, 6а. Подозреваемого сразу задержали. По данным ряда СМИ, он получил травмы и был госпитализирован. На данный момент о других пострадавших пока ничего не известно. Официальной информации о травмированных также нет.

Через полчаса появились сообщения о возгорании в самом большом отделении банка в Перми, на ул. Ленина, 75. Позже очевидцы задержали там 50-летнюю женщину, возможно причастную к совершению противоправных действий, и передали сотрудникам полиции.

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