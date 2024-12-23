Момент поджога банкомата Сбера в Индустриальном районе Перми попал на видео

Сегодня вечером, 23 декабря, в Перми произошло два ЧП в отделениях Сбера. Сначала в 20:20 практически на глазах у патруля подожгли банкомат на ул. Мира, 6а. Подозреваемого сразу задержали. По данным ряда СМИ, он получил травмы и был госпитализирован. На данный момент о других пострадавших пока ничего не известно. Официальной информации о травмированных также нет.