Неприятный сюрприз. Магазин «Магнит» в Перми закрыли из-за червей в конфетах

Расстроенная покупательница пожаловалась в Роспотребнадзор, который провел проверку магазина и обнаружил, что в нем живут насекомые, — какаовые огнёвки. Специалисты нашли вредителей в торговом зале, где лежали орехи и сухофрукты, а также на полках с кондитерскими изделиями. Также сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения при проведении уборки в условиях хранения и реализации пищевой продукции.