properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 06:19

Published 23 декабря, 06:19

Modified 23 декабря, 06:22

Updated 23 декабря, 06:22

Магазин «Магнит» в Дзержинском районе закрыли из-за червей в конфетах

Неприятный сюрприз. Магазин «Магнит» в Перми закрыли из-за червей в конфетах

23 декабря 2024, 06:19
Фото: fusionbrain.ai.

Магазин «Магнит» в Дзержинском районе закрыли из-за червей в конфетах

Расстроенная покупательница обратилась в Роспотребнадзор, который провел проверку.

В Дзержинском районе Перми закрыли продуктовый супермаркет «Магнит». В начале декабря текущего года местная жительница купила в этом магазине конфеты фабрики «Красный октябрь» «Маска». После покупки девушка обнаружила, что внутри сладостей находятся черви.

Расстроенная покупательница пожаловалась в Роспотребнадзор, который провел проверку магазина и обнаружил, что в нем живут насекомые, — какаовые огнёвки. Специалисты нашли вредителей в торговом зале, где лежали орехи и сухофрукты, а также на полках с кондитерскими изделиями. Также сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения при проведении уборки в условиях хранения и реализации пищевой продукции.

Во время судебного заседания защитник юридического лица утверждал, что все нарушения на данный момент устранены. Однако представитель Роспотребнадзора возразил, что выполненные работы не свидетельствуют об уничтожении насекомых, поскольку с момента дезинфекции прошло мало времени.

В итоге суд установил в действиях администрации магазина нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Юридическое лицо признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. Дзержинский районный суд сделал вывод, что допущенное правонарушение создает угрозу жизни и здоровью людей. В итоге магазин «Магнит» на ул. Ветлужская, 30 решили закрыть на 60 суток. Постановление не вступило в силу — юрлицо может его обжаловать.

Читайте также:
Суд в Перми заблокировал сайт о незаконных туристических перевозках по ЧусовойПермских кондитеров заподозрили в сокрытии от налоговой 100 миллионов рублейУправлявшая пансионатом в Протасах компания «Долголетие» судится с журналистами
#Общество#Суд#Пермь#Роспотребнадзор#Санитарные нормы#Магазин#Конфеты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика