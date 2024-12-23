Неприятный сюрприз. Магазин «Магнит» в Перми закрыли из-за червей в конфетах

Posted 23 декабря, 06:19
Published 23 декабря, 06:19
Modified 23 декабря, 06:22
Updated 23 декабря, 06:22
В Дзержинском районе Перми закрыли продуктовый супермаркет «Магнит». В начале декабря текущего года местная жительница купила в этом магазине конфеты фабрики «Красный октябрь» «Маска». После покупки девушка обнаружила, что внутри сладостей находятся черви.
Расстроенная покупательница пожаловалась в Роспотребнадзор, который провел проверку магазина и обнаружил, что в нем живут насекомые, — какаовые огнёвки. Специалисты нашли вредителей в торговом зале, где лежали орехи и сухофрукты, а также на полках с кондитерскими изделиями. Также сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения при проведении уборки в условиях хранения и реализации пищевой продукции.
Во время судебного заседания защитник юридического лица утверждал, что все нарушения на данный момент устранены. Однако представитель Роспотребнадзора возразил, что выполненные работы не свидетельствуют об уничтожении насекомых, поскольку с момента дезинфекции прошло мало времени.
В итоге суд установил в действиях администрации магазина нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Юридическое лицо признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. Дзержинский районный суд сделал вывод, что допущенное правонарушение создает угрозу жизни и здоровью людей. В итоге магазин «Магнит» на ул. Ветлужская, 30 решили закрыть на 60 суток. Постановление не вступило в силу — юрлицо может его обжаловать.