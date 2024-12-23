Пермяк поучаствовал в отмывании более 3 миллионов рублей

Установлено, что в августе 2022 года приятель предложил мужчине за деньги зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью. Обвиняемый согласился, так как испытывал материальные трудности. Для осуществления преступного замысла он открыл расчетные счета в четырех отделениях банков. При этом полученные документы из налоговой службы, кредитных организаций и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию мужчина передал приятелю.