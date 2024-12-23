Пермяк поучаствовал в отмывании более 3 миллионов рублей

Posted 23 декабря, 09:57
Published 23 декабря, 09:57
Modified 23 декабря, 10:29
Updated 23 декабря, 10:29
Следствием отдела МВД России «Пермский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина участвовал в отмывании денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что в августе 2022 года приятель предложил мужчине за деньги зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью. Обвиняемый согласился, так как испытывал материальные трудности. Для осуществления преступного замысла он открыл расчетные счета в четырех отделениях банков. При этом полученные документы из налоговой службы, кредитных организаций и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию мужчина передал приятелю.
Преступление было выявлено в ходе проверки деятельности ООО.
В период с сентября по декабрь 2022 года общая сумма поступивших денежных средств на расчетные счета в ООО составила свыше 3 млн. рублей.
Сейчас мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей».
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
2 июля этого года сотрудники Россельхознадзора в ходе мониторинга системы «Меркурий» установлены нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов ООО «Маслозавод Нытвенский». В пермские детские сады продали 754 килограмма «Голландского» сыра без документов.