Пермякам напомнили, как избежать пожара от гирлянд и пиротехники в Новый год

Posted 23 декабря, 03:02
Published 23 декабря, 03:02
Modified 23 декабря, 03:05
Updated 23 декабря, 03:05
Во время новогодних праздников возрастает угроза возникновения бытовых пожаров. Это связано с использованием пиротехники и гирлянд, напоминают в пресс-службе администрации Перми.
Чтобы снизить риск пожара, нужно использовать электрические гирлянды, имеющие соответствующий сертификат качество. Если вы заметили, что гирлянда повреждена, ни в коем случае ее не используйте. Новогоднюю ель необходимо установить на устойчивом основании, чтобы ее не уронили маленькие дети или домашние животные. Праздничное дерево должно стоять вдали от плиток, печей или иных отопительных приборов. Не стоит украшать елку настоящими свечами и бумажными снежинками или игрушками из ваты и картона без специальной пропитки. Будьте осторожны с бенгальскими огнями — не используйте их в помещении. Стоит быть аккуратнее и при украшении дома: не декорируйте электролампы и светильники с помощью бумаги, ткани или других горючих материалов.
Продавать пиротехнические изделия в России разрешено только лицам старше 16 лет. При покупке пиротехники проверьте, есть ли у них сертификат соответствия, инструкция на русском языке, а также указан ли срок годности. Не позволяйте детям самостоятельно поджигать снаряды или находиться близко от них во время запуска. Храните фейерверки и салюты в местах, недоступных для детей и домашних животных. Если пиротехническая ракета не запустилась, не спешите сразу же проверять, в чем дело. Выждите 10 минут, а затем аккуратно залейте ее водой и утилизируйте. Не поджигайте повторно уже прогоревший фитиль.