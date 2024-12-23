Пермякам напомнили, как избежать пожара от гирлянд и пиротехники в Новый год

Чтобы снизить риск пожара, нужно использовать электрические гирлянды, имеющие соответствующий сертификат качество. Если вы заметили, что гирлянда повреждена, ни в коем случае ее не используйте. Новогоднюю ель необходимо установить на устойчивом основании, чтобы ее не уронили маленькие дети или домашние животные. Праздничное дерево должно стоять вдали от плиток, печей или иных отопительных приборов. Не стоит украшать елку настоящими свечами и бумажными снежинками или игрушками из ваты и картона без специальной пропитки. Будьте осторожны с бенгальскими огнями — не используйте их в помещении. Стоит быть аккуратнее и при украшении дома: не декорируйте электролампы и светильники с помощью бумаги, ткани или других горючих материалов.