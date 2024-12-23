Пермяки попались с крупной партией наркотиков

Posted 23 декабря, 08:54
Published 23 декабря, 08:54
Modified 23 декабря, 08:56
Updated 23 декабря, 08:56
В Перми пятеро участников преступной группы предстанут перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков. У задержанных изъята крупна партия наркотиков, сообщают в краевой прокуратуре.
Группа осуществляла на территории Мотовилихинского и Дзержинского районов Перми сбыт наркотиков бесконтактным способом через мессенджеры и тайники-закладки. Однако, продать зелье пермяки не успели и в июне 2024 года были задержаны. У них изъято более 33,5 г. наркотических средств.
За данные преступления предусмотрена уголовная ответственность, влекущая за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
Ранее в Чайковском суд вынес приговор трем участникам преступной группы, причастным к незаконному сбыту наркотиков.