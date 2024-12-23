Пермяки попались с крупной партией наркотиков

Группа осуществляла на территории Мотовилихинского и Дзержинского районов Перми сбыт наркотиков бесконтактным способом через мессенджеры и тайники-закладки. Однако, продать зелье пермяки не успели и в июне 2024 года были задержаны. У них изъято более 33,5 г. наркотических средств.