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Posted 23 декабря, 08:54

Published 23 декабря, 08:54

Modified 23 декабря, 08:56

Updated 23 декабря, 08:56

Пятеро жителей Перми попались с более чем 33,5 граммами наркотиков

Пермяки попались с крупной партией наркотиков

23 декабря 2024, 08:54
Фото: 1MI.

Пятеро жителей Перми попались с более чем 33,5 граммами наркотиков

Они продавали зелье через систему тайников-закладок.

В Перми пятеро участников преступной группы предстанут перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков. У задержанных изъята крупна партия наркотиков, сообщают в краевой прокуратуре.

Группа осуществляла на территории Мотовилихинского и Дзержинского районов Перми сбыт наркотиков бесконтактным способом через мессенджеры и тайники-закладки. Однако, продать зелье пермяки не успели и в июне 2024 года были задержаны. У них изъято более 33,5 г. наркотических средств.

За данные преступления предусмотрена уголовная ответственность, влекущая за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Ранее в Чайковском суд вынес приговор трем участникам преступной группы, причастным к незаконному сбыту наркотиков.

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#Общество#Суд#Пермь#Криминал#Наркотики
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