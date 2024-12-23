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Posted 23 декабря, 10:52

Published 23 декабря, 10:52

Modified 23 декабря, 12:31

Updated 23 декабря, 12:31

В Пермском крае охотник смертельно ранил знакомого в голову

Под Александровском охотник застрелил приятеля в лесу

23 декабря 2024, 10:52
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае охотник смертельно ранил знакомого в голову

Ранение в голову погибший получил вечером 21 декабря.

В Пермском крае следователи СК России устанавливают обстоятельства причинения смерти мужчине в ходе охоты. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В отношении 67-летнего мужчины по факту причинения смерти по неосторожности своему знакомому в результате выстрела из охотничьего карабина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Вечером 21 декабря мужчина находился в лесу вблизи деревни Заречная Александровского муниципального округа. Подозреваемый в ходе охоты, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения огнем, выстрелил из охотничьего карабина «Тигр», вследствие чего причинил огнестрельное ранение головы своему 68-летнему знакомому. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый полностью подтвердил свою причастность к совершенному преступлению, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следователями проведены осмотры места происшествия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинские и баллистические. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В конце августа этого года житель Красновишерска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес сожительнице и ее знакомому многочисленные удары ножом в область грудной клетки. От полученных ранений они умерли.

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#Происшествия#Су скр
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