Под Александровском охотник застрелил приятеля в лесу

Posted 23 декабря, 10:52
Published 23 декабря, 10:52
Modified 23 декабря, 12:31
Updated 23 декабря, 12:31
В Пермском крае следователи СК России устанавливают обстоятельства причинения смерти мужчине в ходе охоты. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
В отношении 67-летнего мужчины по факту причинения смерти по неосторожности своему знакомому в результате выстрела из охотничьего карабина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Вечером 21 декабря мужчина находился в лесу вблизи деревни Заречная Александровского муниципального округа. Подозреваемый в ходе охоты, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения огнем, выстрелил из охотничьего карабина «Тигр», вследствие чего причинил огнестрельное ранение головы своему 68-летнему знакомому. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
Подозреваемый полностью подтвердил свою причастность к совершенному преступлению, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Следователями проведены осмотры места происшествия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинские и баллистические. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
В конце августа этого года житель Красновишерска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес сожительнице и ее знакомому многочисленные удары ножом в область грудной клетки. От полученных ранений они умерли.