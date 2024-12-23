Поджигательниц офиса «Единой России» оставили под домашним арестом

Posted 23 декабря, 10:21
Published 23 декабря, 10:21
Modified 23 декабря, 10:23
Updated 23 декабря, 10:23
Судья Свердловского районного суда Оксана Бабурина по ходатайству следствия продлила срок содержания под домашним арестом двух поджигательниц офиса «Единой России». В умышленной порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) подозреваются мать и дочь Наталья и Екатерина Дегтянниковы.
Всего они пробудут под домашним арестом до 24 января, три месяца с момента задержания после поджога офиса партии, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Ранее не исключалось, что в ходе расследования уголовного дела их действия переквалифицируют: когда точно будет установлен мотив их действий. Предположительно, что женщинам предложили определенную сумму денег за поджог помещения.
Поздно вечером в минувшую среду женщины пришли с семью бутылками «коктейля Молотов» и баллоном — газовой горелкой к зданию офиса «Единой России» на ул. Плеханова, 12. Дочь начала разбивать окна, мать зажигала бутылки и бросала их. Они успели сделать это дважды, после чего у старшей женщины загорелся рукав куртки. Тогда женщины, не обращая внимания на окрики очевидцев, убежали от здания в сторону трамвайных путей.