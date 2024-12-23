Поджигательниц офиса «Единой России» оставили под домашним арестом

Поздно вечером в минувшую среду женщины пришли с семью бутылками «коктейля Молотов» и баллоном — газовой горелкой к зданию офиса «Единой России» на ул. Плеханова, 12. Дочь начала разбивать окна, мать зажигала бутылки и бросала их. Они успели сделать это дважды, после чего у старшей женщины загорелся рукав куртки. Тогда женщины, не обращая внимания на окрики очевидцев, убежали от здания в сторону трамвайных путей.