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Posted 23 декабря, 10:21

Published 23 декабря, 10:21

Modified 23 декабря, 10:23

Updated 23 декабря, 10:23

Поджигательниц офиса «Единой России» оставили под домашним арестом

Поджигательниц офиса «Единой России» оставили под домашним арестом

23 декабря 2024, 10:21
Фото: properm.ru.
Мать и дочь Дегтянниковы в конце октября пришли к офису партии с бутылками зажигательной смеси.

Судья Свердловского районного суда Оксана Бабурина по ходатайству следствия продлила срок содержания под домашним арестом двух поджигательниц офиса «Единой России». В умышленной порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) подозреваются мать и дочь Наталья и Екатерина Дегтянниковы.

Всего они пробудут под домашним арестом до 24 января, три месяца с момента задержания после поджога офиса партии, рассказали журналисту Properm.ru в суде.

Ранее не исключалось, что в ходе расследования уголовного дела их действия переквалифицируют: когда точно будет установлен мотив их действий. Предположительно, что женщинам предложили определенную сумму денег за поджог помещения.

Поздно вечером в минувшую среду женщины пришли с семью бутылками «коктейля Молотов» и баллоном — газовой горелкой к зданию офиса «Единой России» на ул. Плеханова, 12. Дочь начала разбивать окна, мать зажигала бутылки и бросала их. Они успели сделать это дважды, после чего у старшей женщины загорелся рукав куртки. Тогда женщины, не обращая внимания на окрики очевидцев, убежали от здания в сторону трамвайных путей.

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#Происшествия#Общество#Суд
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