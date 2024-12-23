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Posted 23 декабря, 17:32

Published 23 декабря, 17:32

Modified 23 декабря, 17:34

Updated 23 декабря, 17:34

Полиция задержала подозреваемую в поджоге банкомата Сбера в центре Перми

Полиция задержала подозреваемую в поджоге банкомата Сбера в центре Перми

23 декабря 2024, 17:32
Фото: properm.ru.
В течение часа в городе подожгли два банкомата в разных районах.

Полиция задержала 50-летнюю женщину, подозреваемую в причастности к поджогу банкомата Сбербанка на ул. Ленина, 75 в Перми. Ее передали полицейским. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Это уже второй случай поджога банкоматов в Перми, произошедший в течение часа. Сообщение о пожаре в отделении на Ленина, 75 поступило в экстренные службы в 21:30, а о пожаре в отделении на Мира, 6а — в 20:31. Подозреваемый в поджоге на Мира, 6а доставлен в больницу в тяжелом состоянии, написал URA.ru со ссылкой на свой источник.

За последние пару дней волна поджогов банкоматов была зафиксирована и в других городах России, например, в Норильске, Санкт-Петербурге и Москве. Предположительно, подозреваемые совершали преступления по указаниям телефонных мошенников.

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#Происшествия#Мвд#Пермь#Сбербанк#Полиция#Поджог
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