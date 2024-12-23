Полиция задержала подозреваемую в поджоге банкомата Сбера в центре Перми

Это уже второй случай поджога банкоматов в Перми, произошедший в течение часа. Сообщение о пожаре в отделении на Ленина, 75 поступило в экстренные службы в 21:30, а о пожаре в отделении на Мира, 6а — в 20:31. Подозреваемый в поджоге на Мира, 6а доставлен в больницу в тяжелом состоянии, написал URA.ru со ссылкой на свой источник.