Полиция задержала подозреваемую в поджоге банкомата Сбера в центре Перми

Posted 23 декабря, 17:32
Published 23 декабря, 17:32
Modified 23 декабря, 17:34
Updated 23 декабря, 17:34
Полиция задержала 50-летнюю женщину, подозреваемую в причастности к поджогу банкомата Сбербанка на ул. Ленина, 75 в Перми. Ее передали полицейским. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Это уже второй случай поджога банкоматов в Перми, произошедший в течение часа. Сообщение о пожаре в отделении на Ленина, 75 поступило в экстренные службы в 21:30, а о пожаре в отделении на Мира, 6а — в 20:31. Подозреваемый в поджоге на Мира, 6а доставлен в больницу в тяжелом состоянии, написал URA.ru со ссылкой на свой источник.
За последние пару дней волна поджогов банкоматов была зафиксирована и в других городах России, например, в Норильске, Санкт-Петербурге и Москве. Предположительно, подозреваемые совершали преступления по указаниям телефонных мошенников.