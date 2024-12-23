Анонсирована дата премьеры первого спектакля на детской сцене пермского Театра-Театра

Ранее Properm.ru писали, что вторая сцена откроется в здании-«пирамиде» на ул. Крисанова, 12в. Руководство культурного учреждения назвало ее «Театр-Тятрик». В феврале 2025 года в здании откроются также школа актерского мастерства и кафе свободного помещения с детским меню от зож-кафе «Огород». Для зрителей построена камерная сцена с залом на 73 места, на которой будут показаны спектакли разных жанров: бэби-театр, театр теней и кукол, мультимедийные, экспериментальные, драматические и музыкальные постановки.