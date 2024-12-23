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Posted 23 декабря, 07:25

Published 23 декабря, 07:25

Modified 23 декабря, 07:30

Updated 23 декабря, 07:30

Новая сцена пермского Театра-Театра откроется для зрителей 27 декабря

Анонсирована дата премьеры первого спектакля на детской сцене пермского Театра-Театра

23 декабря 2024, 07:25
Фото: пресс-служба Театра-Театра.

Новая сцена пермского Театра-Театра откроется для зрителей 27 декабря

Сюжет
Детский мир
Ранее стало известно, что новая сцена откроется во второй половине декабря.

Премьера первого спектакля на детской сцене Пермского академического Театра-Театра состоится 27 декабря в 17:30 и 19:00. В афише на сайте Театра-Театра указано, что это мультимедийная постановка «Алиса в стране чудес» (6+). Длительность спектакля составляет 55 минут.

Ранее Properm.ru писали, что вторая сцена откроется в здании-«пирамиде» на ул. Крисанова, 12в. Руководство культурного учреждения назвало ее «Театр-Тятрик». В феврале 2025 года в здании откроются также школа актерского мастерства и кафе свободного помещения с детским меню от зож-кафе «Огород». Для зрителей построена камерная сцена с залом на 73 места, на которой будут показаны спектакли разных жанров: бэби-театр, театр теней и кукол, мультимедийные, экспериментальные, драматические и музыкальные постановки.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Искусство#Театр-театр#Театр#Премьера
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