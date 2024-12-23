Преступление на 106 миллионов в кондитерской «Виолет» изучит Свердловский суд

В 2023 году арбитраж признал законным решение налогового органа, указавшего группе компаний на преднамеренное дробление бизнеса для снижения налоговой нагрузки. Кондитерам удалось оспорить его лишь в части привлечения к ответственности ИП, созданных теми же лицами — Ольгой Созиновой и Ольгой Скрябиной, а также их партнерами Еленой Главатских и Мариной Логиновой. Группе компаний «Виолет» не удалось обжаловать решение суда о возмещении в казну недоимки.