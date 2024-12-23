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Posted 23 декабря, 11:05

Published 23 декабря, 11:05

Modified 23 декабря, 11:07

Updated 23 декабря, 11:07

Преступление на 106 миллионов в кондитерской «Виолет» изучит Свердловский суд

Преступление на 106 миллионов в кондитерской «Виолет» изучит Свердловский суд

23 декабря 2024, 11:05
Фото: 1MI.
Создателей пермского кондитерского бизнеса обвиняют в преднамеренном дроблении бизнеса для уклонения от налогов.

Дело о преднамеренном дроблении бизнеса в пермской кондитерской сети «Виолет» будет рассматриваться в Свердловском районном суде, стало известно журналисту Properm.ru. Согласно информации в судебной картотеке, дело будет рассматривать судья Татьяна Мейлер. Дело поступило ей на рассмотрение еще 18 декабря, дата первого заседания пока не назначена.

Обвинение в уклонении от налогов в особо крупном размере — на 106 млн рублей — группой лиц по предварительному сговору предъявлено основателям бизнеса Ольге и Олегу Созиновым и совладелице двух предприятий «Кондитерская Виолет» и «Компания Виолет», а также бывшая соучредитель ряда связанных с ними юрлиц («Николетта», «Фиалки Пармы», «Кондитерский бутик Виолет») Ольга Скрябина.

В 2023 году арбитраж признал законным решение налогового органа, указавшего группе компаний на преднамеренное дробление бизнеса для снижения налоговой нагрузки. Кондитерам удалось оспорить его лишь в части привлечения к ответственности ИП, созданных теми же лицами — Ольгой Созиновой и Ольгой Скрябиной, а также их партнерами Еленой Главатских и Мариной Логиновой. Группе компаний «Виолет» не удалось обжаловать решение суда о возмещении в казну недоимки.

Ранее региональный следком сообщил, что в Перми завершено расследование уголовного дела в отношении директоров нескольких компаний, связанных с кондитерской «Виолет», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

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#Происшествия#Общество#Суд#Прокуратура#Налоговая
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