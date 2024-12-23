При возгорании банкомата Сбера в Перми есть пострадавший

Posted 23 декабря, 17:33
Published 23 декабря, 17:33
Modified 23 декабря, 18:38
Updated 23 декабря, 18:38
При поджоге банкомата Сбера по адресу ул. Мира, 6а есть пострадавший. Его доставили в больницу, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.
Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, пишет издание. Properm.ru обратился за комментариями в краевой Минздрав. На момент написания новости официальной информации от ведомства пока не поступило.
Сегодня вечером, 23 декабря, в Перми произошло два ЧП в отделениях Сбера. Сначала в 20:20 практически на глазах у патруля подожгли банкомат на ул. Мира, 6а. Там сразу задержали подозреваемого.
Через полчаса появились сообщения о пожаре в самом большом отделении банка в Перми, на ул. Ленина, 75. Позже очевидцы задержали там 50-летнюю женщину, возможно причастную к совершению противоправных действий, и передали сотрудникам полиции.