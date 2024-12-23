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Posted 23 декабря, 17:33

Published 23 декабря, 17:33

Modified 23 декабря, 18:38

Updated 23 декабря, 18:38

При возгорании банкомата Сбера в Перми есть пострадавший

При возгорании банкомата Сбера в Перми есть пострадавший

23 декабря 2024, 17:33
Фото: ЧП ДТП Пермь..
Его доставили в больницу.

При поджоге банкомата Сбера по адресу ул. Мира, 6а есть пострадавший. Его доставили в больницу, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, пишет издание. Properm.ru обратился за комментариями в краевой Минздрав. На момент написания новости официальной информации от ведомства пока не поступило.

Сегодня вечером, 23 декабря, в Перми произошло два ЧП в отделениях Сбера. Сначала в 20:20 практически на глазах у патруля подожгли банкомат на ул. Мира, 6а. Там сразу задержали подозреваемого.

Через полчаса появились сообщения о пожаре в самом большом отделении банка в Перми, на ул. Ленина, 75. Позже очевидцы задержали там 50-летнюю женщину, возможно причастную к совершению противоправных действий, и передали сотрудникам полиции.

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#Чп#Сбербанк
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