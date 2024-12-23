Приложение билайна получило гран-при премии «Золотое приложение»

Получение этой награды стало не только признанием заслуг команды разработчиков приложения, но и толчком к совершенствованию. В 2024 году билайн провел крупнейшее обновление мобильного приложения, задав новые стандарты пользовательского опыта. Работа над продуктом велась долго и тщательно: команда выверяла каждую деталь, начиная от изучения потребностей клиентов и построения CJ (Customer Journey) до проведения многочисленных тестирований и опросов пользователей. Основной целью было создать продукт, который не просто отвечает ожиданиям, но и предугадывает их, делая взаимодействие максимально интуитивным и удобным.