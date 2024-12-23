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Posted 23 декабря, 11:02

Published 23 декабря, 11:02

Modified 23 декабря, 11:05

Updated 23 декабря, 11:05

Следователи СК расследуют гибель работника лесопилки в Октябрьском районе

Следователи занялись проверкой гибели мужчины на лесопилке в Октябрьском районе

23 декабря 2024, 11:02
Фото: fusionbrain.ai.

Следователи СК расследуют гибель работника лесопилки в Октябрьском районе

В трудовой инспекции ранее сообщали, что о несчастном случае сообщил сам владелец лесопильного комплекса.

Октябрьский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю начал процессуальную проверку по факту смерти работника-подрамщика в поселке Сарс Октябрьского района.

По предварительной информации, в минувшую среду, 18 декабря, в одном из лесопильных цехов мужчина занимался сортировкой и обработкой древесины. С помощью крана пострадавший поднял бревно, однако последнее выпало из захватывающего механизма и упало на него. Работник-подрамщик скончался на месте от полученных травм.

Сейчас следователь проводит осмотр места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств несчастного случая.

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#Происшествия#Пермь#Октябрьский район#Несчастный случай#Следствие#Сарс
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