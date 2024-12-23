Следователи занялись проверкой гибели мужчины на лесопилке в Октябрьском районе

Posted 23 декабря, 11:02
Published 23 декабря, 11:02
Modified 23 декабря, 11:05
Updated 23 декабря, 11:05
Октябрьский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю начал процессуальную проверку по факту смерти работника-подрамщика в поселке Сарс Октябрьского района.
По предварительной информации, в минувшую среду, 18 декабря, в одном из лесопильных цехов мужчина занимался сортировкой и обработкой древесины. С помощью крана пострадавший поднял бревно, однако последнее выпало из захватывающего механизма и упало на него. Работник-подрамщик скончался на месте от полученных травм.
Сейчас следователь проводит осмотр места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств несчастного случая.