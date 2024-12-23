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Posted 23 декабря, 13:13

Published 23 декабря, 13:13

Modified 23 декабря, 13:15

Updated 23 декабря, 13:15

Собственник участка под Пермь будет наказан за несанкционированную свалку

Собственник земельного участка у Мокино понесет наказание за создание свалки

23 декабря 2024, 13:13
Фото: properm.ru.

Собственник участка под Пермь будет наказан за несанкционированную свалку

Сюжет
Экология
Сегодня специалисты Култаевского территориального управления планировали выехать на место для составления повторного акта о правонарушении.

В администрации Пермского муниципального округа порталу Properm.ru рассказали подробности о свалке у Култаево. Напомним, что нам о несанкционированном сбросе мусора сообщили читатели.

Свалка находится на частном земельном участке. Весной собственник уже понес административное наказание, отмечают чиновники.

Сегодня, 23 декабря, специалисты Култаевского территориального управления планировали выехать на место для составления повторного акта о правонарушении. После этого материалы направят на административную комиссию, которая будет принимать решение о привлечении собственника к ответственности.

В Пермском округе с прошлого года в районе поворота на Мокино, в 6 км от Перми, формируется свалка бытового и строительного мусора. Об этом нам сообщают читатели.

На фото видны прикрытые снегом части упаковки: коробки и пенопласт, обломки досок. Их бульдозер загребает прямо в лог. «Не стесняясь вываливают машинами, а потом просто сгребают всё в лог!» — пишет автор фото.

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#Происшествия#Экология#Свалка#Незаконная свалка#Пермская экология
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