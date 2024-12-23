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Posted 23 декабря, 10:37

Published 23 декабря, 10:37

Modified 23 декабря, 10:41

Updated 23 декабря, 10:41

Согревающая выгода в билайне: забирай смартфон HONOR со связью и аксессуаром

23 декабря 2024, 10:37
Сюжет
Новости телекома
Выгода от покупки составит 4 тыс. рублей от розничной цены.

Оператор билайн запускает акцию «Согревающая выгода с HONOR». Популярные модели смартфонов бренда стали доступны для покупки в интернет-магазине и офисах обслуживания оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Это отличная возможность обзавестись современным смартфоном или сделать приятный подарок близким с выгодой.

Моделью-героем акции является новинка HONOR X7c. Смартфон представлен сразу в трёх цветовых решениях и двух конфигурациях памяти — 6+128 ГБ и 8+256 ГБ.

HONOR X7c оснащён мощным аккумулятором, благодаря которому телефон будет работать даже во время сильных перепадов температур. Экран смартфона защищён усиленным стеклом, что обеспечивает повышенную ударопрочность устройства. Модель получила соответствующий сертификат, подтверждающий устойчивость к падениям и ударам благодаря исключительной прочности и качеству сборки. Кроме того, у смартфона есть защита от влаги и пыли.

В рамках акции в билайне Honor X7c можно приобрести с выгодой 4 тыс. рублей от розничной цены.

Фото: ПАО «ВымпелКом»

Как воспользоваться предложением:

  1. Зайти на страницу акции «Согревающая выгода с HONOR» и выбрать смартфон.
  2. В интернет-магазине билайна выгодный комплект к смартфону добавляется автоматически. За стоимость телефона вы получаете защитное стекло и 3,5 тыс. рублей на связь. Если решили совершить покупку в офисе обслуживания, то в качестве дополнительного товара доступен широкий список из различных позиций. Ознакомиться с правилами акции можно здесь.
  3. Добавляем выгодный комплект в корзину и переходим к оформлению.

Готово!

Совершайте покупки с выгодой в билайне.

Предложение действует до 28 января 2025 года.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru. erid: 2VSb5z6kpyE

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#Новости компаний#Новости телекома
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