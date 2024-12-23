Строительная группа «Развитие» достроит проблемный ЖК «Компаунд Живаго»

ЖК «Компаунд Живаго» начали строить еще в 2014 году, работами занималась группа компаний «Классик». На участке между ул. Уинская и Подполковника Галанова хотели возвести два двухсекционных 16-этажных жилых дома. В 2017 году стройка прекратилась, и застройщика признали банкротом. Покупатели квартир в проблемном ЖК получили компенсации. В июле прошлого года объект и участок под ним выкупила структура СГ «Развитие» — ООО «Строительный комплекс „Пермский“». Чуть более года назад сообщалось, что новый собственник объекта рассчитывает завершить долгострой.