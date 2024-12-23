Строительная группа «Развитие» достроит проблемный ЖК «Компаунд Живаго»

Posted 23 декабря, 09:05
Published 23 декабря, 09:05
Modified 23 декабря, 09:08
Updated 23 декабря, 09:08
Строительная группа «Развитие» займется достройкой проблемного дома в ЖК «Компаунд Живаго» (ул. Уинская, 54). Девелопер завершит возведение здания и благоустроит прилегающую к нему территорию, рассказали изданию «КоммерсантЪ-Прикамье» в строительной группе.
После покупки земельного участка под домом специализированная организация провела полное обследование недостроенного здания. Строительная группа «Развитие» получила заключение о возможности дальнейшего использования объекта, а затем приняла решение достроить дом. Разрешение на проведение работ уже получено, рассказал журналистам руководитель проектного бюро СГ «Развитие» Артем Стариков.
Застройщик внес изменения в первоначальный проект «Компаунда Живаго». Например, здесь планируется построить подземную парковку на 179 машиномест — ранее были предусмотрены только наземные парковки. Девелопер намерен обустроить большой зеленый двор без машин с детскими площадками, местами для прогулок и занятий спортом. Кроме того, изменены планировки жилого дома и доработаны фасадные решения.
ЖК «Компаунд Живаго» начали строить еще в 2014 году, работами занималась группа компаний «Классик». На участке между ул. Уинская и Подполковника Галанова хотели возвести два двухсекционных 16-этажных жилых дома. В 2017 году стройка прекратилась, и застройщика признали банкротом. Покупатели квартир в проблемном ЖК получили компенсации. В июле прошлого года объект и участок под ним выкупила структура СГ «Развитие» — ООО «Строительный комплекс „Пермский“». Чуть более года назад сообщалось, что новый собственник объекта рассчитывает завершить долгострой.