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Posted 23 декабря, 09:05

Published 23 декабря, 09:05

Modified 23 декабря, 09:08

Updated 23 декабря, 09:08

Строительная группа «Развитие» достроит ЖК «Компаунд Живаго» в Мотовилихе

Строительная группа «Развитие» достроит проблемный ЖК «Компаунд Живаго»

23 декабря 2024, 09:05
Фото: properm.ru.

Строительная группа «Развитие» достроит ЖК «Компаунд Живаго» в Мотовилихе

Сюжет
Обманутые дольщики
Компания приобрела участок и здание еще летом 2023 года, но о своих планах на них не сообщала.

Строительная группа «Развитие» займется достройкой проблемного дома в ЖК «Компаунд Живаго» (ул. Уинская, 54). Девелопер завершит возведение здания и благоустроит прилегающую к нему территорию, рассказали изданию «КоммерсантЪ-Прикамье» в строительной группе.

После покупки земельного участка под домом специализированная организация провела полное обследование недостроенного здания. Строительная группа «Развитие» получила заключение о возможности дальнейшего использования объекта, а затем приняла решение достроить дом. Разрешение на проведение работ уже получено, рассказал журналистам руководитель проектного бюро СГ «Развитие» Артем Стариков.

Застройщик внес изменения в первоначальный проект «Компаунда Живаго». Например, здесь планируется построить подземную парковку на 179 машиномест — ранее были предусмотрены только наземные парковки. Девелопер намерен обустроить большой зеленый двор без машин с детскими площадками, местами для прогулок и занятий спортом. Кроме того, изменены планировки жилого дома и доработаны фасадные решения.

ЖК «Компаунд Живаго» начали строить еще в 2014 году, работами занималась группа компаний «Классик». На участке между ул. Уинская и Подполковника Галанова хотели возвести два двухсекционных 16-этажных жилых дома. В 2017 году стройка прекратилась, и застройщика признали банкротом. Покупатели квартир в проблемном ЖК получили компенсации. В июле прошлого года объект и участок под ним выкупила структура СГ «Развитие» — ООО «Строительный комплекс „Пермский“». Чуть более года назад сообщалось, что новый собственник объекта рассчитывает завершить долгострой.

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#Недвижимость#Обманутые дольщики#Пермь#Долгострои#Жилой комплекс
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