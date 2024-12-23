Суд в Перми заблокировал сайт о незаконных туристических перевозках по Чусовой

Posted 23 декабря, 04:05
Published 23 декабря, 04:05
Modified 23 декабря, 04:12
Updated 23 декабря, 04:12
Пермская транспортная прокуратура во время мониторинга обнаружила сайт, на котором была размещена информация о незаконных перевозках туристов внутренним водным транспортом. Проверка показала, что услуги по перевозке пассажиров по реке Чусовая по маршруту Адищево-Бобки-Адищево проводятся без лицензии и прохождения технического освидетельствования на маломерное судно. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
По постановлению транспортного прокурора капитан судна привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, ему назначен штраф. Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании сведений о перевозках на сайте запрещенной к распространению. В итоге Ленинский районный суд Перми решил заблокировать Интернет-ресурс.
Согласно законодательству, размер административного штрафа по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ составляет для должностных лиц от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тыс. рублей. При этом конфискуются изготовленная продукция, орудия производства или иное.