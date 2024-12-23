Суд в Перми заблокировал сайт о незаконных туристических перевозках по Чусовой

Пермская транспортная прокуратура во время мониторинга обнаружила сайт, на котором была размещена информация о незаконных перевозках туристов внутренним водным транспортом. Проверка показала, что услуги по перевозке пассажиров по реке Чусовая по маршруту Адищево-Бобки-Адищево проводятся без лицензии и прохождения технического освидетельствования на маломерное судно. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.