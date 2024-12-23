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Posted 23 декабря, 03:32

Published 23 декабря, 03:32

Modified 23 декабря, 03:41

Updated 23 декабря, 03:41

Торги на благоустройство берегов у Мотовилихинского пруда заблокированы

Торги на создание места отдыха у Мотовилихинского пруда заблокированы

23 декабря 2024, 03:32
Фото: properm.ru.

Торги на благоустройство берегов у Мотовилихинского пруда заблокированы

Сюжет
Уфас
Антимонопольная служба выявила нарушения в аукционной документации.

Пермское УФАС заблокировало определение подрядчика в торгах на проектирование благоустройства территории у Мотовилихинского пруда. Заключение контракта с 16 декабря невозможно, такое решение принято по результатам внеплановой камеральной проверки. Первым на изменение информации на портале госзакупок обратил внимание Business Class.

Жалобу на закупку подало ООО «ПСК КамаМост». Компания обратила внимание, что конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ подразумевает возведение капитальных объектов и сооружений. К таковым относятся административно-бытовой комплекс, подпорная стенка, ливневая канализация и другие. Согласно городским правилам благоустройства, при обустройстве объектов озеленения не предусмотрено строительство капитальных объектов.

На выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству территории площадью более 4,5 га у Мотовилихинского пруда выделено более 14,9 млн рублей — это начальная максимальная цена контракта. По техническому заданию, здесь должны появиться велопарковки, велосипедные и прогулочные дорожки, спортивные площадки, малые архитектурные формы, фотозона, лестницы, смотровые площадки и другие объекты.

Пергола на пляже, или Новое в пермском благоустройстве
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