Торги на создание места отдыха у Мотовилихинского пруда заблокированы

На выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству территории площадью более 4,5 га у Мотовилихинского пруда выделено более 14,9 млн рублей — это начальная максимальная цена контракта. По техническому заданию, здесь должны появиться велопарковки, велосипедные и прогулочные дорожки, спортивные площадки, малые архитектурные формы, фотозона, лестницы, смотровые площадки и другие объекты.