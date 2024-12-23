Трудовая инспекция расследует гибель работника лесопилки в Октябрьском районе

Posted 23 декабря, 05:38
Published 23 декабря, 05:38
Modified 23 декабря, 05:43
Updated 23 декабря, 05:43
В поселке Сарс Октябрьского района произошел смертельный несчастный случай. Инцидент случился в среду, 18 декабря, на лесопилке, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Пермском крае. Пострадал подрамщик лесопильного цеха, принадлежащего ИП Рябову А.Н., основным видом деятельности которого является распиловка и строгание древесины.
Работодатель направил в краевую трудовую инспекцию извещение о несчастном случае. Он сообщил, что при подъеме елового баланса (необработанное круглое бревно, выпиленное, как правило, из верхней части ствола — Properm.ru) с помощью кран-балки, материал соскользнул и упал на 61-летнего работника. В результате мужчина погиб.
Замруководителя региональной трудинспекции Павел Бахтагареев сообщил, что сейчас формируется комиссия по расследованию гибели работника для выяснения причин и обстоятельств случившегося. Будет проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев и работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью погибшего. Если выяснится, что на лесопилке были нарушены требования трудового законодательства, то будут приняты меры административного характера. Как рассказали в пресс-службе инспекции, материалы расследования несчастного случая направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.