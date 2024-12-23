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Posted 23 декабря, 05:38

Published 23 декабря, 05:38

Modified 23 декабря, 05:43

Updated 23 декабря, 05:43

В поселке Сарс мужчину на лесопилке насмерть придавило еловое бревно

Трудовая инспекция расследует гибель работника лесопилки в Октябрьском районе

23 декабря 2024, 05:38
Фото: ideogram.ai.

В поселке Сарс мужчину на лесопилке насмерть придавило еловое бревно

Устанавливаются обстоятельства и причина смертельного несчастного случая.

В поселке Сарс Октябрьского района произошел смертельный несчастный случай. Инцидент случился в среду, 18 декабря, на лесопилке, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Пермском крае. Пострадал подрамщик лесопильного цеха, принадлежащего ИП Рябову А.Н., основным видом деятельности которого является распиловка и строгание древесины.

Работодатель направил в краевую трудовую инспекцию извещение о несчастном случае. Он сообщил, что при подъеме елового баланса (необработанное круглое бревно, выпиленное, как правило, из верхней части ствола — Properm.ru) с помощью кран-балки, материал соскользнул и упал на 61-летнего работника. В результате мужчина погиб.

Замруководителя региональной трудинспекции Павел Бахтагареев сообщил, что сейчас формируется комиссия по расследованию гибели работника для выяснения причин и обстоятельств случившегося. Будет проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев и работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью погибшего. Если выяснится, что на лесопилке были нарушены требования трудового законодательства, то будут приняты меры административного характера. Как рассказали в пресс-службе инспекции, материалы расследования несчастного случая направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

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#Происшествия#Пермь#Октябрьский район#Несчастный случай#Сарс#Лесопилка
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