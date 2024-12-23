Трудовая инспекция расследует гибель работника лесопилки в Октябрьском районе

Замруководителя региональной трудинспекции Павел Бахтагареев сообщил, что сейчас формируется комиссия по расследованию гибели работника для выяснения причин и обстоятельств случившегося. Будет проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев и работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью погибшего. Если выяснится, что на лесопилке были нарушены требования трудового законодательства, то будут приняты меры административного характера. Как рассказали в пресс-службе инспекции, материалы расследования несчастного случая направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.