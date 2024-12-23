УФАС заподозрил один из муниципалитетов Прикамья в нарушении закона о конкуренции

Posted 23 декабря, 11:33
Published 23 декабря, 11:33
Modified 23 декабря, 11:35
Updated 23 декабря, 11:35
Пермское УФАС предостерегло администрацию Соликамска от возможного нарушения Закона о защите конкуренции. По данным ведомства, власти округа подозреваются в незаконном намерении создать муниципальный автопарк на конкурентном рынке пассажирских перевозок.
Ранее администрация Соликамского городского округа сообщила о намерении перепрофилировать местное МУП «Теплоэнерго» в пассажирского перевозчика.
Как напоминают в УФАС, 1 января 2025 года в России завершается реформа муниципальных и государственных унитарных предприятий, направленная на ограничение деятельности таких предприятий на конкурентных рынках с целью сокращения государственно-монополистических тенденций в экономике, тормозящих развитие конкуренции. В частности, Закон о защите конкуренции запрещает создавать унитарные предприятия на конкурентных рынках, если выручка от их деятельности может превышать 10% совокупной выручки унитарного предприятия за последний календарный год, а также в случае, когда такое предприятие не входит в перечень исключений, предусмотренных действующим законодательством.
МУП «Теплоэнерго» ведет деятельность в сфере естественных монополий (снабжает потребителей теплом и горячей водой), которая относится к предусмотренным законом исключениям, поэтому предприятие сможет продолжить работу после 1 января 2025 года.
«Деятельность же в сфере пассажирских перевозок не относится к исключениям, поскольку этот рынок является конкурентным. Следовательно, переход к деятельности на конкурентном рынке МУП „Теплоэнерго“, выручка на котором может превысить 10% совокупной выручки унитарного предприятия за последний календарный год, противоречит действующему законодательству», — считают в антимонопольном ведомстве.
Пермское УФАС выдало администрации Соликамского городского округа предостережение от возможного нарушения Закона о защите конкуренции. Отчитаться об исполнении предостережения соликамским властям необходимо не позднее 20 января 2025 года.
За девять месяцев этого года в УФАС по Пермскому краю поступило около 300 жалоб на нарушение порядка подключения капитальных объектов к инженерно-техническим сетям. Из них половина обращений (51%) связана с нарушениями сроков подключения домовладений к сетям газоснабжения в рамках программы бесплатной догазификации.