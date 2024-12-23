УФАС заподозрил один из муниципалитетов Прикамья в нарушении закона о конкуренции

Как напоминают в УФАС, 1 января 2025 года в России завершается реформа муниципальных и государственных унитарных предприятий, направленная на ограничение деятельности таких предприятий на конкурентных рынках с целью сокращения государственно-монополистических тенденций в экономике, тормозящих развитие конкуренции. В частности, Закон о защите конкуренции запрещает создавать унитарные предприятия на конкурентных рынках, если выручка от их деятельности может превышать 10% совокупной выручки унитарного предприятия за последний календарный год, а также в случае, когда такое предприятие не входит в перечень исключений, предусмотренных действующим законодательством.