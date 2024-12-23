В Култаево на пожаре погиб мужчина

Posted 23 декабря, 12:23
Published 23 декабря, 12:23
Modified 23 декабря, 12:31
Updated 23 декабря, 12:31
Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели мужчины во время пожара в Култаево Пермского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Утром 23 декабря в бытовом помещении, расположенном в Култаевском сельском поселении, произошло возгорание, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего.
В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара утром 20 декабря, в частном жилом доме в селе Они Юсьвинского муниципального округа.