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Posted 23 декабря, 12:23

Published 23 декабря, 12:23

Modified 23 декабря, 12:31

Updated 23 декабря, 12:31

В Култаево около Перми следователи проверят обстоятельства гибели мужчины

В Култаево на пожаре погиб мужчина

23 декабря 2024, 12:23
Фото: СК России.

В Култаево около Перми следователи проверят обстоятельства гибели мужчины

Следователи проводят процессуальную проверку произошедшего.

Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели мужчины во время пожара в Култаево Пермского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Утром 23 декабря в бытовом помещении, расположенном в Култаевском сельском поселении, произошло возгорание, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара утром 20 декабря, в частном жилом доме в селе Они Юсьвинского муниципального округа.

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#Происшествия#Пожар#Су скр
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