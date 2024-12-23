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Posted 23 декабря, 17:14

Published 23 декабря, 17:14

Modified 23 декабря, 17:22

Updated 23 декабря, 17:22

В Перми произошел второй за вечер пожар, но уже в филиале Сбера на Ленина, 75

В Перми произошел пожар еще в одном отделении Сбера

23 декабря 2024, 17:14
Фото: properm.ru.

В Перми произошел второй за вечер пожар, но уже в филиале Сбера на Ленина, 75

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Сегодня, 23 декабря, около 22:00, пожарные автомобили приехали к отделению «Сбербанка» на ул. Ленина, 75 в Перми. Как сообщает корреспондент Properm.ru, открытого огня нет, но стоит запах гари. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарные проводят осмотр в квартире над банком, сигнализация в здании по-прежнему работает, виден дым.

Видео: properm.ru.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что сообщение о пожаре на ул. Ленина, 75 поступило в 21:30. К месту вызова выехали 20 человек личного состава и шесть единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения выяснилось, что происходило горение на первом этаже многоквартирного жилого дома. Пожар ликвидирован в 21:45.

Первый пожар за сегодняшний вечер произошел около 20:20 на ул. Мира, 6а. Подозреваемый в поджоге задержан.

UPD. 22:17: Пожарные закончили осмотр помещений на втором этаже в доме на Ленина, 75. Люди включили свет.

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