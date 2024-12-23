В Перми произошел пожар еще в одном отделении Сбера

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что сообщение о пожаре на ул. Ленина, 75 поступило в 21:30. К месту вызова выехали 20 человек личного состава и шесть единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения выяснилось, что происходило горение на первом этаже многоквартирного жилого дома. Пожар ликвидирован в 21:45.