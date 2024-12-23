В Перми произошел пожар еще в одном отделении Сбера

Posted 23 декабря, 17:14
Published 23 декабря, 17:14
Modified 23 декабря, 17:22
Updated 23 декабря, 17:22
Сегодня, 23 декабря, около 22:00, пожарные автомобили приехали к отделению «Сбербанка» на ул. Ленина, 75 в Перми. Как сообщает корреспондент Properm.ru, открытого огня нет, но стоит запах гари. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарные проводят осмотр в квартире над банком, сигнализация в здании по-прежнему работает, виден дым.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что сообщение о пожаре на ул. Ленина, 75 поступило в 21:30. К месту вызова выехали 20 человек личного состава и шесть единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения выяснилось, что происходило горение на первом этаже многоквартирного жилого дома. Пожар ликвидирован в 21:45.
Первый пожар за сегодняшний вечер произошел около 20:20 на ул. Мира, 6а. Подозреваемый в поджоге задержан.
UPD. 22:17: Пожарные закончили осмотр помещений на втором этаже в доме на Ленина, 75. Люди включили свет.