Posted 23 декабря, 15:33
Published 23 декабря, 15:33
Modified 23 декабря, 15:35
Updated 23 декабря, 15:35
В Перми самолёт при посадке задавил лису на ВПП аэропорта Большое Савино. Виновным в происшествии считают оператора аэропорта, отмечают в Уральской транспортной прокуратуре.
Пермской транспортной прокуратурой проведены надзорные мероприятия по факту столкновения воздушного судна с лисой. Как выяснилось, в пятницу, 20 декабря самолёт А321, выполнявший рейс по маршруту Шереметьево — Пермь, столкнулся с лисицей на взлётно-посадочной полосе, в результате чего животное погибло.
Согласно ст. 28 ФЗ «О животном мире» юридические лица обязаны принимать меры по предотвращению гибели объектов животного мира при эксплуатации транспортных средств.
«Оператором аэродрома не организованы все необходимые мероприятия, направленные на сведение к минимуму вероятности столкновения воздушных судов с объектами животного мира», — отмечают в ведомстве.
В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя оператора аэродрома внесено представление, которое находится на рассмотрении.