В Перми самолёт при посадке задавил лису на ВПП аэропорта Большое Савино

Пермской транспортной прокуратурой проведены надзорные мероприятия по факту столкновения воздушного судна с лисой. Как выяснилось, в пятницу, 20 декабря самолёт А321, выполнявший рейс по маршруту Шереметьево — Пермь, столкнулся с лисицей на взлётно-посадочной полосе, в результате чего животное погибло.