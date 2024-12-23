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Posted 23 декабря, 16:44

Published 23 декабря, 16:44

Modified 23 декабря, 16:46

Updated 23 декабря, 16:46

В Перми при попытке вскрыть банкомат начался пожар

В Перми загорелся банкомат Сбербанка

23 декабря 2024, 16:44
Фото: ЧП ДТП Пермь.

В Перми при попытке вскрыть банкомат начался пожар

Вероятно, банкомат пытались вскрыть. Задержан подозреваемый.

На улице Мира, 6а в Перми неизвестный подорвал неустановленный предмет в филиал Сбербанка. В зоне 24 начался пожар, который был потушен прибывшим пожарным расчётом, сообщают свидетели.

Как сообщают в МВД, около 20:20 в полицию поступило сообщение о возгорании банкомата. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан гражданин, возможно, причастный к данному происшествию. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

В августе 2019 года Индустриальный районный суд вынес приговор двум преступникам 1985 и 1992 годов рождения, которые пытались ограбить банкомат в одном из банков на ул. Мира. Их признали виновными в покушении на кражу в особо крупном размере (ст. 158 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатого устройства (ст. 223.1 УК РФ).

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#Происшествия#Взлом банкомата#Пермь#Криминал#Сбербанк
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