В Перми загорелся банкомат Сбербанка

В августе 2019 года Индустриальный районный суд вынес приговор двум преступникам 1985 и 1992 годов рождения, которые пытались ограбить банкомат в одном из банков на ул. Мира. Их признали виновными в покушении на кражу в особо крупном размере (ст. 158 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатого устройства (ст. 223.1 УК РФ).