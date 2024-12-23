Валерий Сухих отметил значимость парламентаризма для самореализации молодёжи

Posted 23 декабря, 15:58
Published 23 декабря, 15:58
Modified 23 декабря, 16:00
Updated 23 декабря, 16:00
Состав краевого Молодежного парламента Прикамья обновился более чем наполовину. В состав молодёжного парламента вошли представители территорий края, лидеры молодёжной политики региона, а также ветераны СВО, сообщают в пресс-службе Заксобрания региона.
На первом заседании молодые парламентарии избрали председателя, сформировали составы профильных комиссий и зарегистрировали политические объединения. Спикером седьмого состава Молодежного парламента единогласно был избран Кирилл Попов.
В новом составе парламента будут работать пять комиссий: по социальной политике, по развитию инфраструктуры, по промышленности, экономической политике и налогам, по государственной политике и местному самоуправлению, по бюджету и взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации.
Традиционно новый состав сформирован из числа лиц, включенных в состав молодежного кадрового резерва Пермского края. В него вошли представители активной молодежи из разных уголков Прикамья — Соликамска, Березовки, Кудымкара, Губахи и других территорий.
Среди новых молодых парламентариев — лидеры молодежной политики региона, представители общественных организаций, образования и промышленности. Например, в число молодых парламентариев вошли сразу два Амбассадора молодежной политики Прикамья: Ольга Красносельских и Алексей Мазихин.
Спикер Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих отметил значимость молодежного парламентаризма для самореализации молодых людей в общественно-политической жизни региона: «Развитие молодежного парламентаризма в последние годы становится одним из приоритетных направлений в сфере молодежной политики. Сегодня молодые парламентарии принимают активное участие в развитии региона, представляя интересы самой активной части его жителей».
С началом работы молодых парламентариев поздравили первый заместитель председателя краевого парламента Вячеслав Григорьев, федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, депутат Государственной Думы РФ Ирина Ивенских, лидеры фракций в Законодательном Собрании, руководитель краевого Агентства по делам молодежи Юлия Баландина, детский омбудсмен региона Светлана Денисова, члены Молодёжного парламента Прикамья разных созывов.
Также на этом заседании Молодежного парламента вручили первые в России знаки за вклад в развитие молодежного парламентаризма.
Почетные знаки получили «выпускники», члены прошлых составов Молодежного парламента: Александр Григоренко, Станислав Швецов и Михаил Петров. Награды вручил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Вячеслав Григорьев.
Напомним, весной этого года депутаты краевого парламента утвердили Почетный знак «За вклад в развитие молодежного парламентского движения». Это первая подобная награда в России.