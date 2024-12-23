properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 15:58

Published 23 декабря, 15:58

Modified 23 декабря, 16:00

Updated 23 декабря, 16:00

Валерий Сухих отметил значимость парламентаризма для самореализации молодёжи

Валерий Сухих отметил значимость парламентаризма для самореализации молодёжи

23 декабря 2024, 15:58
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края.
Начал работу новый состав краевого Молодежного парламента. На прошедшем заседании утвердили структуру молодежного представительного органа и избрали председателя.

Состав краевого Молодежного парламента Прикамья обновился более чем наполовину. В состав молодёжного парламента вошли представители территорий края, лидеры молодёжной политики региона, а также ветераны СВО, сообщают в пресс-службе Заксобрания региона.

На первом заседании молодые парламентарии избрали председателя, сформировали составы профильных комиссий и зарегистрировали политические объединения. Спикером седьмого состава Молодежного парламента единогласно был избран Кирилл Попов.

В новом составе парламента будут работать пять комиссий: по социальной политике, по развитию инфраструктуры, по промышленности, экономической политике и налогам, по государственной политике и местному самоуправлению, по бюджету и взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации.

Традиционно новый состав сформирован из числа лиц, включенных в состав молодежного кадрового резерва Пермского края. В него вошли представители активной молодежи из разных уголков Прикамья — Соликамска, Березовки, Кудымкара, Губахи и других территорий.

Среди новых молодых парламентариев — лидеры молодежной политики региона, представители общественных организаций, образования и промышленности. Например, в число молодых парламентариев вошли сразу два Амбассадора молодежной политики Прикамья: Ольга Красносельских и Алексей Мазихин.

Спикер Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих отметил значимость молодежного парламентаризма для самореализации молодых людей в общественно-политической жизни региона: «Развитие молодежного парламентаризма в последние годы становится одним из приоритетных направлений в сфере молодежной политики. Сегодня молодые парламентарии принимают активное участие в развитии региона, представляя интересы самой активной части его жителей».

С началом работы молодых парламентариев поздравили первый заместитель председателя краевого парламента Вячеслав Григорьев, федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, депутат Государственной Думы РФ Ирина Ивенских, лидеры фракций в Законодательном Собрании, руководитель краевого Агентства по делам молодежи Юлия Баландина, детский омбудсмен региона Светлана Денисова, члены Молодёжного парламента Прикамья разных созывов.

Также на этом заседании Молодежного парламента вручили первые в России знаки за вклад в развитие молодежного парламентаризма.

Почетные знаки получили «выпускники», члены прошлых составов Молодежного парламента: Александр Григоренко, Станислав Швецов и Михаил Петров. Награды вручил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Вячеслав Григорьев.

Напомним, весной этого года депутаты краевого парламента утвердили Почетный знак «За вклад в развитие молодежного парламентского движения». Это первая подобная награда в России.

#Политика#Молодежь#Законодательное собрание#Молодежный парламент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика