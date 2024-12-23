properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 04:50

Published 23 декабря, 04:50

Modified 23 декабря, 04:53

Updated 23 декабря, 04:53

Девелопер Yunika выиграл торги на реновацию участка на Стахановской

Власти объявили, кто застроит Стаханку новым жильем по проекту КРТ

23 декабря 2024, 04:50
Фото: Google Maps.

Девелопер Yunika выиграл торги на реновацию участка на Стахановской

Договор с победителем торгов планируют подписать в течение месяца.

В торгах на право реновации участка в Индустриальном районе Перми победил специализированный застройщик «Горизонт» (ООО «Инициатива», входит в структуру девелопера Yunika). Компания за 410 млн рублей приобрела участок, ограниченный ул. Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская. В течение месяца с ней будет заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ), сообщает пресс-служба министерства строительства Прикамья.

Фото: пресс-служба Минстроя Пермского края

Торги длились несколько суток и даже в выходные. Участники сделали более 10 тыс. шагов с предложением цены, которая в итоге увеличилась в 420 раз (начальная цена — 975,3 тыс. рублей). Всего к конкурсу допустили 13 участников — это застройщики из Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Москвы. По информации краевого Минстроя, основная конкуренция происходила между ООО СЗ «Горизонт» и ООО «Новое качество» (входит в холдинг «Брусника» из Екатеринбурга).

Площадь участка, на котором реализуют проект КРТ, — 1,56 га. Победитель торгов должен расселить и снести пять многоквартирных домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м. Кроме того, будут изъяты и снесены 45 гаражных боксов. После этого специализированный застройщик «Горизонт» должен построить новое жилье. Девелопер обязан предоставить помещения для общественного центра и передать муниципалитету квартиры для детей-сирот. Проект КРТ нужно реализовать в течение шести лет со дня подписания договора.

Читайте также:
В Минстрое сообщили, кто победил в торгах на право КРТ на улице КуйбышеваВласти поддержали предложение об установке зоны КРТ на участке Центрального рынкаТюменский застройщик хочет оформить товарный знак «Тихий Компрос»
#Недвижимость#Общество#Пермь#Торги#Минстрой#Индустриальный район#КРТ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика