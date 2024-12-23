Власти объявили, кто застроит Стаханку новым жильем по проекту КРТ

Posted 23 декабря, 04:50
Published 23 декабря, 04:50
Modified 23 декабря, 04:53
Updated 23 декабря, 04:53
В торгах на право реновации участка в Индустриальном районе Перми победил специализированный застройщик «Горизонт» (ООО «Инициатива», входит в структуру девелопера Yunika). Компания за 410 млн рублей приобрела участок, ограниченный ул. Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская. В течение месяца с ней будет заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ), сообщает пресс-служба министерства строительства Прикамья.
Торги длились несколько суток и даже в выходные. Участники сделали более 10 тыс. шагов с предложением цены, которая в итоге увеличилась в 420 раз (начальная цена — 975,3 тыс. рублей). Всего к конкурсу допустили 13 участников — это застройщики из Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Москвы. По информации краевого Минстроя, основная конкуренция происходила между ООО СЗ «Горизонт» и ООО «Новое качество» (входит в холдинг «Брусника» из Екатеринбурга).
Площадь участка, на котором реализуют проект КРТ, — 1,56 га. Победитель торгов должен расселить и снести пять многоквартирных домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м. Кроме того, будут изъяты и снесены 45 гаражных боксов. После этого специализированный застройщик «Горизонт» должен построить новое жилье. Девелопер обязан предоставить помещения для общественного центра и передать муниципалитету квартиры для детей-сирот. Проект КРТ нужно реализовать в течение шести лет со дня подписания договора.