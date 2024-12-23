Власти объявили, кто застроит Стаханку новым жильем по проекту КРТ

Торги длились несколько суток и даже в выходные. Участники сделали более 10 тыс. шагов с предложением цены, которая в итоге увеличилась в 420 раз (начальная цена — 975,3 тыс. рублей). Всего к конкурсу допустили 13 участников — это застройщики из Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Москвы. По информации краевого Минстроя, основная конкуренция происходила между ООО СЗ «Горизонт» и ООО «Новое качество» (входит в холдинг «Брусника» из Екатеринбурга).