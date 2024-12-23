Во вторник в Нытвенском округе простятся с погибшими на СВО рядовым и ефрейтором

Posted 23 декабря, 10:36
Published 23 декабря, 10:36
Modified 23 декабря, 10:39
Updated 23 декабря, 10:39
Во время СВО погибли два жителя Нытвенского городского округа — Максим Крекнин и Сергей Старков. Завтра, 24 декабря, состоятся церемонии прощания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в сообществе «ВКонтакте».
С рядовым Максимом Крекниным простятся в доме культуры Нытвы (проспект Металлургов, 1а) в 09:00, гражданская панихида состоится в 10:00. С ефрейтором Сергеем Старковым прощание пройдет в Доме творчества села Мокино (ул. Пономарева, 13б) в 12:00, гражданская панихида — в 13:00. Подробностей о том, чем занимались погибшие до участия в СВО и были ли у них семьи, власти не сообщают.
СВО длится более 2,5 лет — с 24 февраля 2022 года. Данные о количестве погибших российских военнослужащих не разглашаются, как и сроки достижения всех целей проведения спецоперации.