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Posted 23 декабря, 10:36

Published 23 декабря, 10:36

Modified 23 декабря, 10:39

Updated 23 декабря, 10:39

В Нытвенском округе простятся с двумя военнослужащими, погибшими в зоне СВО

Во вторник в Нытвенском округе простятся с погибшими на СВО рядовым и ефрейтором

23 декабря 2024, 10:36
Фото: пресс-служба администрации Нытвенского городского округа.

В Нытвенском округе простятся с двумя военнослужащими, погибшими в зоне СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Спецоперация началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор.

Во время СВО погибли два жителя Нытвенского городского округа — Максим Крекнин и Сергей Старков. Завтра, 24 декабря, состоятся церемонии прощания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в сообществе «ВКонтакте».

С рядовым Максимом Крекниным простятся в доме культуры Нытвы (проспект Металлургов, 1а) в 09:00, гражданская панихида состоится в 10:00. С ефрейтором Сергеем Старковым прощание пройдет в Доме творчества села Мокино (ул. Пономарева, 13б) в 12:00, гражданская панихида — в 13:00. Подробностей о том, чем занимались погибшие до участия в СВО и были ли у них семьи, власти не сообщают.

СВО длится более 2,5 лет — с 24 февраля 2022 года. Данные о количестве погибших российских военнослужащих не разглашаются, как и сроки достижения всех целей проведения спецоперации.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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