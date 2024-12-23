За призывы к терроризму пермяка приговорили к 10 годам колонии

Сейчас Якупов и его адвокат Ирина Конова ждут назначения даты рассмотрения жалоб в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе. До этого времени пермяк будет находиться в СИЗО-5 в Екатеринбурге. По словам защитника, обжалуется тяжесть наказания. «Гособвинение в прениях запросило 10 лет лишения свободы, суд назначил 10 лет лишения свободы, несмотря на то, что Якупов свою вину признал и раскаялся», — рассказала Конова журналисту Properm.ru. Также она говорит, что в жалобе указывается и на состояние здоровья ее подзащитного.