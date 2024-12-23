За призывы к терроризму пермяка приговорили к 10 годам колонии

Posted 23 декабря, 07:58
Published 23 декабря, 07:58
Modified 23 декабря, 11:31
Updated 23 декабря, 11:31
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал пермяка Рамиля Якупова виновным в призывах к террористической деятельности и к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России (ст.205.2 ч.2; ст. 280.4 ч.2 п.в УК РФ);. Информация об этом сегодня появилась в ряде Telegram-каналов, осужден Якупов был еще 13 сентября. Он приговорен к 10 годам колонии общего режима. После освобождения из мест лишения свободы суд установил мужчине ограничение свободы на 2 года и запрет на администрирование каналов и страниц в интернете на 5 лет.
Сейчас Якупов и его адвокат Ирина Конова ждут назначения даты рассмотрения жалоб в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе. До этого времени пермяк будет находиться в СИЗО-5 в Екатеринбурге. По словам защитника, обжалуется тяжесть наказания. «Гособвинение в прениях запросило 10 лет лишения свободы, суд назначил 10 лет лишения свободы, несмотря на то, что Якупов свою вину признал и раскаялся», — рассказала Конова журналисту Properm.ru. Также она говорит, что в жалобе указывается и на состояние здоровья ее подзащитного.
Апелляционные жалобы в Центральный окружной военный суд были направлены в сентябре–октябре. Судя по картотеке дел, во вторую инстанцию они еще не поступили. В суде в Екатеринбурге журналисту Properm.ru сообщили, что сейчас идет период ознакомления сторон с жалобами, в апелляционный суд они будут направлены позднее.
Ка известно из материалов дела, осенью 2022 года он опубликовал несколько сообщений в чате признанного иноагентом Telegram-канале несколько записей. Как указывается в судебном решении, «в них содержались лингвистические и психологические признаки призыва к посягательству на жизнь президента РФ и его пресс-секретаря, военных комиссаров и сотрудников правоохранительных органов». Осенью 2023 года по факту публикаций возбудили уголовное дело, в марте 2024 года Якупова задержали, после допроса и до вынесения решения суда он находился под подпиской о невыезде.