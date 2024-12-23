Зарегистрированных по гаражной амнистии объектов в Перми стало больше в 1,5 раза

На 3791 участок были изданы распоряжения о предварительном согласовании предоставления земли, что на 500 заявок больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было 3178 участков. Заявителям необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. Затем участок под гаражом может быть передан в собственность.