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Posted 23 декабря, 09:25

Published 23 декабря, 09:25

Modified 23 декабря, 09:27

Updated 23 декабря, 09:27

За год 3,9 тыс. жителей Перми получили право собственности на гаражи

Зарегистрированных по гаражной амнистии объектов в Перми стало больше в 1,5 раза

23 декабря 2024, 09:25
Фото: properm.ru.

За год 3,9 тыс. жителей Перми получили право собственности на гаражи

За год более 3,9 тыс. жителей Перми получили в упрощённом порядке право собственности на гаражи и земельные участки под ними.

В 2024 году в Перми количество объектов, зарегистрированных по программе «гаражной амнистии», выросло в 1,5 раза. За текущий год более 3,9 тыс. жителей Перми получили в упрощённом порядке право собственности на гаражи и земельные участки под ними, сообщает пресс-служба администрации.

В 2024 году зарегистрировано 3916 участков для гаражей, что на 50% больше, чем в 2023 году и почти в 3,5 раза превышает уровень 2022 года. Увеличение числа желающих узаконить свои права связано с упрощением условий программы, считают в мэрии.

На 3791 участок были изданы распоряжения о предварительном согласовании предоставления земли, что на 500 заявок больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было 3178 участков. Заявителям необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. Затем участок под гаражом может быть передан в собственность.

Всего же с начала действия закона с 1 сентября 2021 года право собственности на гаражи и землю в Перми оформили 7722 человека.

По итогам 2023 года в рамках реализации закона о «гаражной амнистии» в Перми зарегистрировано 2648 участков под гаражами. Это в 2,5 раза превышает показатель 2022 года, отмечают в администрации города.

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#Экономика#Пермь#Гараж#Гаражи
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