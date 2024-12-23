Зарегистрированных по гаражной амнистии объектов в Перми стало больше в 1,5 раза

Posted 23 декабря, 09:25
Published 23 декабря, 09:25
Modified 23 декабря, 09:27
Updated 23 декабря, 09:27
В 2024 году в Перми количество объектов, зарегистрированных по программе «гаражной амнистии», выросло в 1,5 раза. За текущий год более 3,9 тыс. жителей Перми получили в упрощённом порядке право собственности на гаражи и земельные участки под ними, сообщает пресс-служба администрации.
В 2024 году зарегистрировано 3916 участков для гаражей, что на 50% больше, чем в 2023 году и почти в 3,5 раза превышает уровень 2022 года. Увеличение числа желающих узаконить свои права связано с упрощением условий программы, считают в мэрии.
На 3791 участок были изданы распоряжения о предварительном согласовании предоставления земли, что на 500 заявок больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было 3178 участков. Заявителям необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. Затем участок под гаражом может быть передан в собственность.
Всего же с начала действия закона с 1 сентября 2021 года право собственности на гаражи и землю в Перми оформили 7722 человека.
По итогам 2023 года в рамках реализации закона о «гаражной амнистии» в Перми зарегистрировано 2648 участков под гаражами. Это в 2,5 раза превышает показатель 2022 года, отмечают в администрации города.