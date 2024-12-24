Адвокат пыталась пронести в пермское СИЗО-1 «запрещенку»

Напоминаем, что Федеральным законом № 597 Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 321.1. Указанной нормой закона введена уголовная ответственность за передачу лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, средств мобильной связи и иных средств коммуникации лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Такой проступок наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.