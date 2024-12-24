Адвокат пыталась пронести в пермское СИЗО-1 «запрещенку»

Posted 24 декабря, 16:42
Published 24 декабря, 16:42
Modified 24 декабря, 16:43
Updated 24 декабря, 16:43
Благодаря профессиональным действиям сотрудников, запрещенные предметы не попали в следственный изолятор №1 в Перми, куда к одному из подозреваемых прибыла адвокат для проведения процессуальных действий. Об этом сообщает ГУФСИН России по Пермскому краю.
На контрольно-пропускном пункте учреждения на вопрос сотрудника о наличии запрещенных предметов, адвокат ответила, что таковых не имеется. В результате досмотра металлодетектор выдал сигнал о наличии металлических предметов в ее одежде. При дополнительной проверке металлодетектором в заднем кармане ее брюк была обнаружена флеш-карта.
Незамедлительно о данном происшествии было доложено руководству учреждения и в ГУФСИН. В отношении адвоката составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.
Напоминаем, что Федеральным законом № 597 Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 321.1. Указанной нормой закона введена уголовная ответственность за передачу лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, средств мобильной связи и иных средств коммуникации лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Такой проступок наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Сотрудники следственного изолятора №1, расположенного в Перми, предотвратили попытку проноса запрещенных предметов в СИЗО и в начале декабря.