«Азот» подтвердил соблюдение природоохранных требований

Выдача документа гарантирует, что предприятие будет соблюдать установленные природоохранные требования: нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нормативы допустимых сбросов, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение на специализированных объектах (полигонах). КЭР регламентирует все виды негативного воздействия на окружающую среду.