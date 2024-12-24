«Азот» подтвердил соблюдение природоохранных требований

Posted 24 декабря, 10:13
Published 24 декабря, 10:13
Modified 24 декабря, 10:17
Updated 24 декабря, 10:17
Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Березники получил комплексное экологическое разрешение (КЭР). Таким образом предприятие подтвердило свое обязательство выполнять условия, предусмотренные природоохранным законодательством.
Выдача документа гарантирует, что предприятие будет соблюдать установленные природоохранные требования: нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нормативы допустимых сбросов, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение на специализированных объектах (полигонах). КЭР регламентирует все виды негативного воздействия на окружающую среду.
Оксана Таланкина, заместитель главного инженера по экологии — начальник отдела экологии филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
— Комплексное экологическое разрешение — один из важнейших шагов по соблюдению требований действующего природоохранного законодательства. Процесс разработки проектной документации в рамках получения КЭР для филиала занял почти два года. До 1 января 2025 года подобный документ должны получить все предприятия первой категории воздействия на окружающую среду. Срок действия КЭР составляет 7 лет при условии, если на предприятии не изменяется технологический процесс производства продукции.