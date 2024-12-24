Бастрыкин дал указание возбудить дело о плохой уборке мазута после крушения танкеров

Уборкой мазута на берегу занимаются только неравнодушные жители Анапы и других населенных пунктов, для проведения работ не выделена спецтехника. Также не организован вывоз отходов. Кроме того, в минувшее воскресенье, 22 декабря, во время шторма мешки, в которые волонтеры складывали мазут, вновь унесло с пляжей в море.