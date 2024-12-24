Бастрыкин дал указание возбудить дело о плохой уборке мазута после крушения танкеров

Posted 24 декабря, 12:30
Published 24 декабря, 12:30
Modified 24 декабря, 12:59
Updated 24 декабря, 12:59
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о непринятии мер по ликвидации последствий утечки нефтепродуктов в акваторию Черного моря.
Местные жители жалуются на проблему в социальных сетях и комментариях в Telegram-канале Информационного центра СК России. Днем 15 декабря вблизи Керченского пролива во время шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате тонны мазута попали в воду. Экологическая катастрофа привела к значительному загрязнению воды и почвы, массовой гибели животных и растений, в том числе более 10 дельфинов.
Уборкой мазута на берегу занимаются только неравнодушные жители Анапы и других населенных пунктов, для проведения работ не выделена спецтехника. Также не организован вывоз отходов. Кроме того, в минувшее воскресенье, 22 декабря, во время шторма мешки, в которые волонтеры складывали мазут, вновь унесло с пляжей в море.
Ранее по поручению Александра Бастрыкина ЧП было взято на контроль в центральном аппарате ведомства. В СК России проводится процессуальная проверка по факту произошедшего. Глава Следкома РФ поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения также контролируется центральным аппаратом ведомства.
В пресс-службе мэрии Анапы сегодня, 24 декабря, сообщили, что волонтеры спасли 1 057 птиц, 947 из них передали в реабилитационные центры и зоопарки. Люди лечат и отмывают пернатых от мазута с помощью моющих птиц. В зоне разлива нефтепродуктов погибло 210 птиц.
Затонувший танкер «Волгонефть 212» принадлежит пермскому ООО «Кама шиппинг». Капитана морского судна, пермяка Леонида Волегова по решению суда заключили под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа — вахтенный матрос (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Капитана «Волгонефти 239» отправили под домашний арест на тот же срок.