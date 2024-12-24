Бывшего контрразведчика во второй раз приговорили за взятку в 160 миллионов рублей

Posted 24 декабря, 07:43
Published 24 декабря, 07:43
Modified 24 декабря, 08:46
Updated 24 декабря, 08:46
Судья Пермского гарнизонного военного суда Никита Трифонов сегодня огласил второй приговор бывшему контрразведчику Григорию Царегородцеву. Первый был вынесен ему в апреле, но позднее Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге вернул дело на повторное рассмотрение. Бывшего сотрудника ФСБ судят за получение 160 млн рублей взятки за от членов хакерской группировки.
Царегородцеву назначили 8,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей. Также его лишили майорского звания. Кроме того, суд постановил конфисковать имущество свидетеля и родственника Царегородцева Сергея Цитко:
Конфискованное имущество — это два земельных участка, два дома в пригороде Перми, автомобили Mercedes серии E и Range Rover, деньги в рублях, 52 тыс. долларов, а также пять золотых слитков. Кроме того, гособвинение потребовало изъять двухкомнатную квартиру, помещение для хранения и машиноместо, в квартале Bravo. Все это было изъято во время расследования у родственников обвиняемого — именно это имущество прокурор требовал конфисковать в доход государства.
Также суд постановил взыскать в доход государства 137 млн взятки, наложил арест на Land Rover Range и ¼ доли в квартире — до взыскания штрафа и размера взятки. До вступления приговора в силу Царегородцева оставили под стражей в СИЗО.
Также суд постановил оставить на хранении до разрешения дела в гражданском судопроизводстве имущество на 25 млн рублей, изъятое следствием 25 мая 2023 года, сразу после задержания Царегородцева и принадлежащее одной из свидетельниц по делу.
Гособвинитель Александр Сладков накануне в прениях просил приговорить Царегородцева к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 320 млн рублей. Заместитель военного прокурора Пермского края назвал преступление бывшего контрразведчика доказанным, указав, что Царегородцев прекрасно понимал, что деятельность хакерской группировки незаконна.
Сам Царегородцев не согласен с предъявленным обвинением и признает вину в мошенничестве, утверждая, что он обманул хакеров: взял с них деньги, но ничем им не помогал. Он и его адвокаты утверждают, что преступление нужно квалифицировать как мошенничество, а не взятку, поскольку по должностным обязанностям не мог быть покровителем хакеров.
Кроме того, в этот раз Царегородцев заявил, что он намерен отправиться служить в зону СВО. Поэтому он просил суд не лишать его офицерского звания, поскольку это необходимо ему для прохождения службы в армии. По информации журналиста Properm.ru, Царегородцев и во время повторного рассмотрения дела в суде уже заявлял о намерении заключить контракт на военную службу, но ему было отказано. Известно, что контракт уже был им подписан до вынесения решения по делу.
Царегородцев был задержан 25 апреля 2023 года на рабочем месте, на следующий день суд отправил его под арест в СИЗО. После чего расследованием дела занялось ГВСУ СК России. В ноябре 2023 года уголовное дело в отношении Царегородцева поступило в Пермский гарнизонный военный суд и в апреле 2024 года бывшему контрразведчику вынесли приговор, его осудили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в двойном размере взятки в 320 млн рублей. По формальным признакам адвокаты смогли отменить решение и вернуть дело на новое рассмотрение в другом составе суда.
В первый раз председатель Пермского гарнизонного военного суда Дмитрий Малмыгин закрыл судебное следствие для участия слушателей и СМИ. При повторном рассмотрении дела зампредседателя инстанции Никита Трифонов, несмотря на ходатайства защиты и гособвинения открыл судебное заседание для прессы.
14 ноября апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила в силе приговор группе русских хакеров. В апреле в Москве группировку русских хакеров, занимавшихся торговлей данными банковских карт иностранных граждан, признали виновными. Костяк группировки состоял из пермяков, тех же Ковалева и Зайцева, а также сотрудника «Транстехкома» Артема Быстрых, неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьева. Туда же входил гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский.