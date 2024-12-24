Бывшего контрразведчика во второй раз приговорили за взятку в 160 миллионов рублей

Кроме того, в этот раз Царегородцев заявил, что он намерен отправиться служить в зону СВО. Поэтому он просил суд не лишать его офицерского звания, поскольку это необходимо ему для прохождения службы в армии. По информации журналиста Properm.ru, Царегородцев и во время повторного рассмотрения дела в суде уже заявлял о намерении заключить контракт на военную службу, но ему было отказано. Известно, что контракт уже был им подписан до вынесения решения по делу.