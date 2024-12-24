Чиновники хотят снести самый высокий торговый центр Перми

Администрация Свердловского района Перми обратилась в суд с иском к компании «Строительно-монтажное управление №11», которое строит здание ТРЦ. Чиновники хотят обязать девелопера снести объект в течение 10 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Благоустройство на занятом самостроем участке должно быть восстановлено, утверждает истец. В случае неисполнения решения суда администрация требует взыскать со СМУ №11 в свою пользу неустойку в размере 3 тыс. рублей за каждый день просрочки.