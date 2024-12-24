Чиновники хотят снести самый высокий торговый центр Перми

Posted 24 декабря, 02:42
Published 24 декабря, 02:42
Modified 24 декабря, 02:45
Updated 24 декабря, 02:45
Администрация Свердловского района Перми требует признать самовольной постройкой недостроенное 10-этажное здание по адресу ул. Лодыгина, 44а. На данный момент это самый высокий ТРЦ в городе, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Администрация Свердловского района Перми обратилась в суд с иском к компании «Строительно-монтажное управление №11», которое строит здание ТРЦ. Чиновники хотят обязать девелопера снести объект в течение 10 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Благоустройство на занятом самостроем участке должно быть восстановлено, утверждает истец. В случае неисполнения решения суда администрация требует взыскать со СМУ №11 в свою пользу неустойку в размере 3 тыс. рублей за каждый день просрочки.
Суд принял заявление администрации Свердловского района 19 декабря. Одновременно администрация ходатайствовала о введении обеспечительных мер. Суд удовлетворил ходатайство, установив запрет Росреестру на госрегистрацию сделок в отношении здания на ул. Лодыгина, 44а.
Напомним, ранее администрация Ленинского района потребовала через суд снести ТЦ на ул. Ленина, 66а. Власти требуют признать постройку самостроем.