Чиновники три месяца игнорировали жалобу пермяка на покрышки у мусорных баков

Posted 24 декабря, 10:38
Published 24 декабря, 10:38
Modified 24 декабря, 10:50
Updated 24 декабря, 10:50
Прокуратура в Перми наказала администрацию Дзержинского района за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
В надзорный орган обратился мужчина, который рассказал, что пожаловался в районную администрацию на незаконное складирование автомобильных покрышек на контейнерной площадке. Пермяк не получил ответа на свое обращение в установленный законом 30-дневный срок и ждал реакции на жалобу более трех месяцев.
По итогам проверки прокуратура Дзержинского района внесла представление в адрес районной администрации. Виновное должностное лицо привлечено к ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрений обращений граждан) и оштрафовано на 5 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, после вмешательства надзорного органа мужчину уведомили о результатах рассмотрения его обращения, нарушения были устранены.