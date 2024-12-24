Чиновники три месяца игнорировали жалобу пермяка на покрышки у мусорных баков

В надзорный орган обратился мужчина, который рассказал, что пожаловался в районную администрацию на незаконное складирование автомобильных покрышек на контейнерной площадке. Пермяк не получил ответа на свое обращение в установленный законом 30-дневный срок и ждал реакции на жалобу более трех месяцев.