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Posted 24 декабря, 10:38

Published 24 декабря, 10:38

Modified 24 декабря, 10:50

Updated 24 декабря, 10:50

Власти больше трех месяцев игнорировали жалобу пермяка на покрышки

Чиновники три месяца игнорировали жалобу пермяка на покрышки у мусорных баков

24 декабря 2024, 10:38
Фото: ideogram.ai.

Власти больше трех месяцев игнорировали жалобу пермяка на покрышки

Сюжет
Слуги народа
Мужчине ответили на обращение только после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура в Перми наказала администрацию Дзержинского района за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

В надзорный орган обратился мужчина, который рассказал, что пожаловался в районную администрацию на незаконное складирование автомобильных покрышек на контейнерной площадке. Пермяк не получил ответа на свое обращение в установленный законом 30-дневный срок и ждал реакции на жалобу более трех месяцев.

По итогам проверки прокуратура Дзержинского района внесла представление в адрес районной администрации. Виновное должностное лицо привлечено к ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрений обращений граждан) и оштрафовано на 5 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, после вмешательства надзорного органа мужчину уведомили о результатах рассмотрения его обращения, нарушения были устранены.

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#Общество#Пермь#Слуги народа#Прокуратура#Дзержинский район
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