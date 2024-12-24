Из Пермского края контрабандой пытались вывезти лесоматериалы

Posted 24 декабря, 09:35
Published 24 декабря, 09:35
Modified 24 декабря, 09:36
Updated 24 декабря, 09:36
Сотрудниками Пермской таможни пресечен канал незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
Директор одной из пермских фирм незаконно поставил свыше 130 кубометров пиломатериалов хвойных пород из ели и сосны в Таджикистан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни установили, что декларации на товары были поданы с заявлением заведомо недостоверных сведений. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.
Пермской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов — лесоматериалов в крупном размере).
Обвиняемый всю вину признал в полном объеме, уголовное дело направлено в суд. Ответственность по данной статье подразумевает наказание до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.
Всего за 2024 год сотрудники Пермской таможни возбудили 20 уголовных дел по фактам контрабанды стратегически важных ресурсов — лесоматериалов, общая сумма ущерба составила более 37 млн рублей.
В преддверии Нового года в лесах Перми начались регулярные обходы лесных участков, чтобы не допустить незаконную рубку хвойных деревьев. На территории городских лесов запрещена рубка елей и сосен.