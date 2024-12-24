Из Пермского края контрабандой пытались вывезти лесоматериалы

Директор одной из пермских фирм незаконно поставил свыше 130 кубометров пиломатериалов хвойных пород из ели и сосны в Таджикистан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни установили, что декларации на товары были поданы с заявлением заведомо недостоверных сведений. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.