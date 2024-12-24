Мэрия показала новые цены на проездные в городских автобусах и трамваях

Постановление о повышении цены на поездки в городском общественном транспорте до 40 рублей было опубликовано на сайте мэрии три недели назад. Через год стоимость билета в автобусах и трамваях Перми вырастет до 43 рублей. А с 15 апреля 2027 года одна поездка в городском общественном транспорте будет стоить уже 46 рублей.