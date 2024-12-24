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Posted 24 декабря, 05:20

Published 24 декабря, 05:20

Modified 24 декабря, 05:23

Updated 24 декабря, 05:23

Власти Перми опубликовали новые цены на проездные с 15 апреля 2025 года

Мэрия показала новые цены на проездные в городских автобусах и трамваях

24 декабря 2024, 05:20
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru.

Власти Перми опубликовали новые цены на проездные с 15 апреля 2025 года

Сюжет
Пермская езда
В середине апреля 2025 года пермяков ждет очередное повышение тарифа.

Стало известно, сколько будут стоить проездные билеты на общественный транспорт Перми после повышения тарифа. Ранее городская дума утвердила повышение тарифа на одну поездку до 40 рублей с 15 апреля 2025 года (сейчас — 37 рублей).

На сайте мэрии опубликовано постановление администрации Перми об изменении стоимости проездных билетов на городских муниципальных маршрутах с середины апреля следующего года. Так, стоимость безлимита на один день составит 150 рублей (ранее — 139 рублей). Остальные цены на проездные изменятся следующим образом:

  • безлимит на 15 дней — 1 080 рублей (вместо 999 рублей);
  • 40 поездок в месяц — 1440 рублей (вместо 1 332 рублей);
  • безлимит на один месяц — 2 040 рублей (сейчас 1 887 рублей);
  • безлимит на три месяца — 5 760 рублей (сейчас 5 328 рублей);
  • безлимит на один год — 15 тыс. 600 рублей (сейчас 14 тыс. 430 рублей).

Постановление о повышении цены на поездки в городском общественном транспорте до 40 рублей было опубликовано на сайте мэрии три недели назад. Через год стоимость билета в автобусах и трамваях Перми вырастет до 43 рублей. А с 15 апреля 2027 года одна поездка в городском общественном транспорте будет стоить уже 46 рублей.

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#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт#Проездной
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