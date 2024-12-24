Мэрия показала новые цены на проездные в городских автобусах и трамваях

Posted 24 декабря, 05:20
Published 24 декабря, 05:20
Modified 24 декабря, 05:23
Updated 24 декабря, 05:23
Стало известно, сколько будут стоить проездные билеты на общественный транспорт Перми после повышения тарифа. Ранее городская дума утвердила повышение тарифа на одну поездку до 40 рублей с 15 апреля 2025 года (сейчас — 37 рублей).
На сайте мэрии опубликовано постановление администрации Перми об изменении стоимости проездных билетов на городских муниципальных маршрутах с середины апреля следующего года. Так, стоимость безлимита на один день составит 150 рублей (ранее — 139 рублей). Остальные цены на проездные изменятся следующим образом:
Постановление о повышении цены на поездки в городском общественном транспорте до 40 рублей было опубликовано на сайте мэрии три недели назад. Через год стоимость билета в автобусах и трамваях Перми вырастет до 43 рублей. А с 15 апреля 2027 года одна поездка в городском общественном транспорте будет стоить уже 46 рублей.