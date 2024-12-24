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Posted 24 декабря, 06:02

Published 24 декабря, 06:02

Modified 24 декабря, 06:05

Updated 24 декабря, 06:05

В Прикамье зарегистрировано около 15 тыс. заболевших ОРВИ и гриппом за неделю

На карантин из-за ОРВИ в Прикамье ушли 69 классов в школах и 40 групп в детсадах

24 декабря 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney.

В Прикамье зарегистрировано около 15 тыс. заболевших ОРВИ и гриппом за неделю

Сюжет
Детский мир
Общее число случаев заражения за неделю снизилось по сравнению с предшествующей.

В Пермском крае за неделю с 16 по 22 декабря на 7,7% снизилось число пациентов с ОРВИ и гриппом. В регионе зарегистрировано 14 тыс. 976 случаев заболевания, эпидемический порог не превышен. Лабораторных мониторинг показал, что среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, аденовирусы, а также единичные случаи гриппа.

Из-за случаев заражения ОРВИ и гриппом в Прикамье на карантин отправлены 40 групп в 31 детском саду, 69 классов в 40 школах, 17 групп в четырех средних профессиональных организациях. Вакцинация против гриппа в регионе продолжается, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. По статистике на понедельник, 23 декабря, в Прикамье привито 1,28 млн человек (51,4% от совокупного населения), в их числе 406 тыс. детей.

Ранее наши коллеги из «КП-Пермь» писали о смерти пятимесячного ребенка от симптомов заболевания, похожих на симптомы ОРВИ. Его мать пыталась самостоятельно вылечить мальчика и обратилась к специалистам только тогда, когда его состояние сильно ухудшилось.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Школа#Грипп#Карантин#Детский сад#Роспотребнадзор#Орви
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