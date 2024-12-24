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Posted 23 декабря, 23:33

Published 23 декабря, 23:33

Modified 24 декабря, 09:17

Updated 24 декабря, 09:17

На парковке у вашего авто сбили зеркало? Решаем без паники вместе с СОГАЗом!

На парковке у вашего авто сбили зеркало? Решаем без паники вместе с СОГАЗом!

23 декабря 2024, 23:33
Фото: СОГАЗ.
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: 2W5zFJTtqgt
Ситуация неприятная, но знакомая многим: выходишь на парковку и замечаешь, что у машины повреждено зеркало. Как поступить?

Вместе с СОГАЗом подготовили для вас пошаговый план действий. И сравним, как решается вопрос с каско и без него. Спойлер: с каско жизнь гораздо проще!

Проверьте, что случилось

Шаг 1. Осмотрите повреждения

Оцените, насколько серьезен ущерб: трещина, поломка или зеркало полностью отсутствует. Фиксируйте все детали — сделайте фото повреждений.

Шаг 2. Найдите виновного (если возможно)

Если есть свидетели или камеры на парковке, уточните, кто мог повредить зеркало. Но это не всегда реально.

Без каско вам придется:

Идти в полицию, чтобы получить справку об ущербе.

Искать сервис для ремонта.

Платить за ремонт из своего кармана, даже если виновника нашли.

А если у виновника нет ОСАГО?

Если установлен виновник, вы можете требовать возмещения ущерба по его ОСАГО. Но что делать, если у него страховки нет? Это не значит, что вы останетесь без помощи.

С каско вы защищены:

  • Полис покроет расходы на ремонт вашего авто, даже если виновника не нашли.
  • Не нужно разбираться с документами — страховая всё сделает за вас.

С каско всё просто

Звоните в страховую.

Передаете фото и документы.

Получаете направление на ремонт или получаете компенсацию.

Всё — машину приводят в порядок!

С каско от СОГАЗа вы экономите нервы, деньги и время.

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