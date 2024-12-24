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Posted 24 декабря, 10:50

Published 24 декабря, 10:50

Modified 24 декабря, 11:05

Updated 24 декабря, 11:05

На поджог банкоматов 18-летнего студента и 50-летнюю женщину отправили неизвестные

На поджог банкоматов 18-летнего студента и 50-летнюю женщину отправили неизвестные

24 декабря 2024, 10:50
Фото: properm.ru.
Задержанные минувшей ночью в Перми поджигатели банкоматов сообщили, что мошенники развели их на деньги.

В Перми в кратчайшие сроки вчера вечером были задержаны подозреваемые в совершении поджогов банкоматов, рассказали Properm.ru в пресс-службе регионального главка полиции. По нашей информации, патруль ППС в 20:20 местного времени проходил неподалеку от дома по ул. Мира, где фактически сразу полицейские и задержали 18-летнего студента. Он облил банкомат горючей жидкостью и поджег его.

Спустя около сорока минут 50-летняя женщина совершила поджог банкоматов в помещении по ул. Ленина 75. Гражданку задержали очевидцы преступления и передали сотрудникам полиции.

В обоих случаях злоумышленники получили ожоги различной степени тяжести. В стационарном лечении они не нуждаются.

По фактам умышленного уничтожения имущества возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Задержанным грозит серьезное наказание.

Как сообщают в полиции, уже установлено, что оба поджигателя пошли на преступления по указке неизвестных, связавшихся с ними по телефону в различных мессенджерах. Задержанные утверждают, что перед поджогами они сами стали жертвами мошенников, которые выманили у них крупные суммы денег.

Полиция задержала подозреваемую в поджоге банкомата Сбера в центре Перми
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#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#Поджог
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