На поджог банкоматов 18-летнего студента и 50-летнюю женщину отправили неизвестные

Posted 24 декабря, 10:50
Published 24 декабря, 10:50
Modified 24 декабря, 11:05
Updated 24 декабря, 11:05
В Перми в кратчайшие сроки вчера вечером были задержаны подозреваемые в совершении поджогов банкоматов, рассказали Properm.ru в пресс-службе регионального главка полиции. По нашей информации, патруль ППС в 20:20 местного времени проходил неподалеку от дома по ул. Мира, где фактически сразу полицейские и задержали 18-летнего студента. Он облил банкомат горючей жидкостью и поджег его.
Спустя около сорока минут 50-летняя женщина совершила поджог банкоматов в помещении по ул. Ленина 75. Гражданку задержали очевидцы преступления и передали сотрудникам полиции.
В обоих случаях злоумышленники получили ожоги различной степени тяжести. В стационарном лечении они не нуждаются.
По фактам умышленного уничтожения имущества возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Задержанным грозит серьезное наказание.
Как сообщают в полиции, уже установлено, что оба поджигателя пошли на преступления по указке неизвестных, связавшихся с ними по телефону в различных мессенджерах. Задержанные утверждают, что перед поджогами они сами стали жертвами мошенников, которые выманили у них крупные суммы денег.