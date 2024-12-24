На поджог банкоматов 18-летнего студента и 50-летнюю женщину отправили неизвестные

Как сообщают в полиции, уже установлено, что оба поджигателя пошли на преступления по указке неизвестных, связавшихся с ними по телефону в различных мессенджерах. Задержанные утверждают, что перед поджогами они сами стали жертвами мошенников, которые выманили у них крупные суммы денег.