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Posted 24 декабря, 09:17

Published 24 декабря, 09:17

Modified 24 декабря, 09:19

Updated 24 декабря, 09:19

Нарколог Сараев отметил, что спад продаж самогонных аппаратов — это хороший знак

24 декабря 2024, 09:17
Медик отметил, что данный показатель указывает на эффективность государственной политики в области профилактики алкоголизма.

Агентство «Ридус» пообщалось с врачом-наркологом, кандидатом медицинских наук Маратом Сараевым. Он прокомментировал для издания уменьшение продаж самогонных аппаратов в стране и назвал его причины.

Собеседник издания считает, что падение спроса на данную продукцию является результатом государственной политики по двум направлениям — профилактики алкоголизма и регулирования производства «змеевиков» в стране.

Сараев отметил, что сейчас всё начинает жестко контролироваться государством. В том числе качество и количество данных изделий. Он добавил, что профилактические меры снижают актуальность употребления алкогольных напитков с каждым годом. Это приводит к тому, что россияне покупают меньше самогонных аппаратов.

Статистические данные говорят о том, что в уходящем году продажи аппаратов по производству самогона, которые находились на пике во время пандемии, снизились. На Wildberries продажи данных устройств в этом году упали на пять процентов, а количество артикулов снизилось на семь процентов.

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