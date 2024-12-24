Нарколог Сараев отметил, что спад продаж самогонных аппаратов — это хороший знак

Posted 24 декабря, 09:17
Published 24 декабря, 09:17
Modified 24 декабря, 09:19
Updated 24 декабря, 09:19
Агентство «Ридус» пообщалось с врачом-наркологом, кандидатом медицинских наук Маратом Сараевым. Он прокомментировал для издания уменьшение продаж самогонных аппаратов в стране и назвал его причины.
Собеседник издания считает, что падение спроса на данную продукцию является результатом государственной политики по двум направлениям — профилактики алкоголизма и регулирования производства «змеевиков» в стране.
Сараев отметил, что сейчас всё начинает жестко контролироваться государством. В том числе качество и количество данных изделий. Он добавил, что профилактические меры снижают актуальность употребления алкогольных напитков с каждым годом. Это приводит к тому, что россияне покупают меньше самогонных аппаратов.
Статистические данные говорят о том, что в уходящем году продажи аппаратов по производству самогона, которые находились на пике во время пандемии, снизились. На Wildberries продажи данных устройств в этом году упали на пять процентов, а количество артикулов снизилось на семь процентов.