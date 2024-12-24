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Posted 24 декабря, 06:38

Published 24 декабря, 06:38

Modified 24 декабря, 06:58

Updated 24 декабря, 06:58

Какой будет погода в Пермском крае в Новый год и каникулы в январе 2025 года

Новогодняя ночь в Прикамье может стать самой теплой за последние восемь лет

24 декабря 2024, 06:38
Фото: Ирина Молокотина. properm.ru.

Какой будет погода в Пермском крае в Новый год и каникулы в январе 2025 года

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Хэппи нью еар
Предварительный прогноз раскрыл пермский синоптики.

Новогодняя ночь в Пермском крае может стать самой теплой с 2016-2017 или 2017–2018 года. По предварительным данным, ночь с 31 декабря на 1 января ожидается очень теплой с температурой воздуха выше -5°, рассказал корреспонденту Properm.ru доктор географических наук, профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.

Первая половина новогодних выходных (с 1 по 4 января) будет очень теплой, однако во второй половине январских праздников возможны разные варианты метеоусловий. Есть вероятность, что в отдельные дни возникнут слабые оттепели, особенно в северо-западных районах Прикамья, в том числе 31 декабря и 1 января.

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