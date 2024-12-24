Новогодняя ночь в Прикамье может стать самой теплой за последние восемь лет

Первая половина новогодних выходных (с 1 по 4 января) будет очень теплой, однако во второй половине январских праздников возможны разные варианты метеоусловий. Есть вероятность, что в отдельные дни возникнут слабые оттепели, особенно в северо-западных районах Прикамья, в том числе 31 декабря и 1 января.