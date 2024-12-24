Новогодняя ночь в Прикамье может стать самой теплой за последние восемь лет

Posted 24 декабря, 06:38
Published 24 декабря, 06:38
Modified 24 декабря, 06:58
Updated 24 декабря, 06:58
Новогодняя ночь в Пермском крае может стать самой теплой с 2016-2017 или 2017–2018 года. По предварительным данным, ночь с 31 декабря на 1 января ожидается очень теплой с температурой воздуха выше -5°, рассказал корреспонденту Properm.ru доктор географических наук, профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.
Первая половина новогодних выходных (с 1 по 4 января) будет очень теплой, однако во второй половине январских праздников возможны разные варианты метеоусловий. Есть вероятность, что в отдельные дни возникнут слабые оттепели, особенно в северо-западных районах Прикамья, в том числе 31 декабря и 1 января.