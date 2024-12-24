Один человек пострадал при поджоге банкоматов в Перми

Один человек был доставлен в больницу после поджога банкомата на ул. Мира, 6а. Об этом журналисту Properm.ru рассказали, а Минздраве региона. По нашим данным, речь идет не о поджигателе, не исключено, что это был случайный прохожий, ведущий асоциальный образ жизни. Мужчине не менее сорока лет.



«Один пострадавший был доставлен в больницу, где был осмотрен врачами, получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение», — сообщили журналисту Properm.ru в ведомстве.



Напомним, ранее стало известно, что при поджоге банкомата Сберабанка на Мира пострадал сам поджигатель. Также по информации 59.ru легкие травмы получили поджигательница банкомата на Ленина и мужчина, задержавший женщину.