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Posted 24 декабря, 05:30

Published 24 декабря, 05:30

Modified 24 декабря, 05:46

Updated 24 декабря, 05:46

Один человек пострадал при поджоге банкоматов в Перми

Один человек пострадал при поджоге банкоматов в Перми

24 декабря 2024, 05:30
Фото: properm.ru.
Вчера вечером в двух отделениях Сбербанка подожгли банкоматы.

Один человек был доставлен в больницу после поджога банкомата на ул. Мира, 6а. Об этом журналисту Properm.ru рассказали, а Минздраве региона. По нашим данным, речь идет не о поджигателе, не исключено, что это был случайный прохожий, ведущий асоциальный образ жизни. Мужчине не менее сорока лет.

«Один пострадавший был доставлен в больницу, где был осмотрен врачами, получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение», — сообщили журналисту Properm.ru в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что при поджоге банкомата Сберабанка на Мира пострадал сам поджигатель. Также по информации 59.ru легкие травмы получили поджигательница банкомата на Ленина и мужчина, задержавший женщину.

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