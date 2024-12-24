properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 10:07

Published 24 декабря, 10:07

Modified 24 декабря, 10:10

Updated 24 декабря, 10:10

Роспотребнадзор предупредил об опасной красной икре от предприятия-«призрака»

Опасная красная икра может появиться в пермских магазинах

24 декабря 2024, 10:07
Фото: 1MI.

Роспотребнадзор предупредил об опасной красной икре от предприятия-«призрака»

Предприятие, которое производит деликатес, ликвидировано пять лет назад.

На полках магазинов в Пермском крае может появиться продукция предприятия-«призрака». Информация о нем поступила из Сахалинской области в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Некое ООО «Персей» (ИНН 6504027411, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42) с 2016 года не занимается деятельностью по выпуску красной икры.

Продукция «Персея» находится сейчас в обороте. Однако она производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем может быть опасной для здоровья людей, предупреждает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. По данным базы Rusprofile, ООО «Персей» было ликвидировано 20 декабря 2019 года. До этого суд признал предприятие банкротом.

Читайте также:
Как выбрать сладкий новогодний подарок и не ошибитьсяНа карантин из-за ОРВИ в Прикамье ушли 69 классов в школах и 40 групп в детсадахНеприятный сюрприз. Магазин «Магнит» в Перми закрыли из-за червей в конфетах
#Общество#Пермь#Роспотребнадзор#Еда#Красная икра
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика