Опасная красная икра может появиться в пермских магазинах

Posted 24 декабря, 10:07
Published 24 декабря, 10:07
Modified 24 декабря, 10:10
Updated 24 декабря, 10:10
На полках магазинов в Пермском крае может появиться продукция предприятия-«призрака». Информация о нем поступила из Сахалинской области в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Некое ООО «Персей» (ИНН 6504027411, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42) с 2016 года не занимается деятельностью по выпуску красной икры.
Продукция «Персея» находится сейчас в обороте. Однако она производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем может быть опасной для здоровья людей, предупреждает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. По данным базы Rusprofile, ООО «Персей» было ликвидировано 20 декабря 2019 года. До этого суд признал предприятие банкротом.