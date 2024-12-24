Опасная красная икра может появиться в пермских магазинах

Продукция «Персея» находится сейчас в обороте. Однако она производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем может быть опасной для здоровья людей, предупреждает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. По данным базы Rusprofile, ООО «Персей» было ликвидировано 20 декабря 2019 года. До этого суд признал предприятие банкротом.