Пермские трамваи за 2024 год перевезли почти 29 миллионов пассажиров

За девять месяцев этого года автобусы и трамваи перевезли 176,5 млн пассажиров, что на 5,4 млн пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы отрасли выросли с 3,5 млрд до 3,7 млрд рублей. В связи с запуском новых маршрутов выросли и расходы на транспортную работу — с 4,6 млрд до 4,8 млрд рублей.