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Posted 24 декабря, 10:30

Published 24 декабря, 10:30

Modified 24 декабря, 10:42

Updated 24 декабря, 10:42

За год пермские трамваи перевезли почти 29 миллионов пассажиров

Пермские трамваи за 2024 год перевезли почти 29 миллионов пассажиров

24 декабря 2024, 10:30
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru.

За год пермские трамваи перевезли почти 29 миллионов пассажиров

Сюжет
Пермская езда
Автобусы муниципального перевозчика выбрали 37,3 миллионов человек.

Пассажиропоток трамвайных маршрутов в 2024 году составил 28,7 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день МУП «Пермгорэлектротранс» одно из крупнейших транспортных предприятий края. Муниципальный перевозчик обслуживает все трамвайные и 10 автобусных маршрутов — №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62, №63, №68 и №81.

Пассажиропоток автобусных маршрутов, обслуживаемых МУП «Пермгоэлектротранс», составил 37,3 миллионов человек. В автобусный парк предприятия начали поступать автобусы особо большого класса («гармошки»).

Одними из первых пассажиры маршрутов муниципального перевозчика смогли протестировать новые возможности оплаты проезда через Bluetooth с помощью приложения «Транспортная карта Пермь».

За девять месяцев этого года автобусы и трамваи перевезли 176,5 млн пассажиров, что на 5,4 млн пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы отрасли выросли с 3,5 млрд до 3,7 млрд рублей. В связи с запуском новых маршрутов выросли и расходы на транспортную работу — с 4,6 млрд до 4,8 млрд рублей.

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#Пермская езда#Пермь#Статистика#Транспорт#Пассажиры#Пассажиропоток
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