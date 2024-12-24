Пермские трамваи за 2024 год перевезли почти 29 миллионов пассажиров

Posted 24 декабря, 10:30
Published 24 декабря, 10:30
Modified 24 декабря, 10:42
Updated 24 декабря, 10:42
Пассажиропоток трамвайных маршрутов в 2024 году составил 28,7 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На сегодняшний день МУП «Пермгорэлектротранс» одно из крупнейших транспортных предприятий края. Муниципальный перевозчик обслуживает все трамвайные и 10 автобусных маршрутов — №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62, №63, №68 и №81.
Пассажиропоток автобусных маршрутов, обслуживаемых МУП «Пермгоэлектротранс», составил 37,3 миллионов человек. В автобусный парк предприятия начали поступать автобусы особо большого класса («гармошки»).
Одними из первых пассажиры маршрутов муниципального перевозчика смогли протестировать новые возможности оплаты проезда через Bluetooth с помощью приложения «Транспортная карта Пермь».
За девять месяцев этого года автобусы и трамваи перевезли 176,5 млн пассажиров, что на 5,4 млн пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы отрасли выросли с 3,5 млрд до 3,7 млрд рублей. В связи с запуском новых маршрутов выросли и расходы на транспортную работу — с 4,6 млрд до 4,8 млрд рублей.