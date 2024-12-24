Пермский наркодиспансер начал выдавать водителям белочку

Posted 24 декабря, 08:50
Published 24 декабря, 08:50
Modified 24 декабря, 08:52
Updated 24 декабря, 08:52
Пермский краевой наркологический диспансер начал дарить стикеры с белочкой гражданам, прошедшим водительскую комиссию. Об этом лечебное учреждение сообщает в своем паблике.
Напомним, в начале декабря у пермского наркодиспансера появился маскот — так называют талисман, животное или специально придуманное существо. Символом больницы стала белочка в халате. Пермякам предложили придумать для нее имя, и у они постарались. Самыми яркими предложениями были: Орешек, Орешник, Делирия (или ласково Деля), Шампусик, Этилий, Нежданчик, Похмеляша и Наркоделька.
Однако в наркодиспансере выбрали другие четыре имени: Панацея, Алтея, Здравушка и Вита. Сейчас с большим отрывом побеждает имя Вита. Проголосовать можно до 29 декабря.