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Posted 24 декабря, 02:17

Published 24 декабря, 02:17

Modified 24 декабря, 05:28

Updated 24 декабря, 05:28

Пермяк рассказал, как задержал поджигательницу банкомата Сбера на Ленина

Пермяк рассказал, как задержал поджигательницу банкомата Сбера на Ленина

24 декабря 2024, 02:17
Фото: properm.ru.
Мужчина получил травмы, но отказался от госпитализации.

Мужчина, задержавший подозреваемую в поджоге банкомата Сбера на ул. Ленина в центре Перми, рассказал подробности произошедшего. И он, и женщина, получили травмы.

По словам пермяка, он зашел в помещение, где находится банкомат, и увидел канистру и разлитый бензин. Рядом стояла женщина с зажигалкой в руке. Он попытался выхватить у нее зажигалку, но не успел. «После этого произошел взрыв и выбило окна. Я выбежал на улицу. Через несколько секунд выбежала и она. Я повалил ее на землю и держал до прибытия полиции», — цитирует очевидца 59.ru.

Мужчина уточнил, что и он, и потенциальная преступница получили ожоги. При этом женщина не сопротивлялась, говорила какие-то бредовые фразы и повторяла: «Нужно было это сделать». По его словам, ее инструктировали через интернет.

У пермяка, который помог задержать подозреваемую, ожоги рук, правая — второй степени, левая рука и лицо — первая степень. От госпитализации он отказался.

Напомним, вчера вечером, 23 декабря, в Перми произошло два ЧП в отделениях Сбера. В 20:20 подожгли банкомат на ул. Мира, 6а, подозреваемого сразу задержали. По данным ряда СМИ, он получил травмы и был госпитализирован. На данный момент о других пострадавших пока ничего не известно. Официальной информации о травмированных также нет.

Через полчаса появились сообщения о возгорании в самом большом отделении банка в Перми, на ул. Ленина, 75. Позже очевидцы задержали там 50-летнюю женщину, возможно причастную к совершению противоправных действий, и передали сотрудникам полиции.

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#Чп#Сбербанк#Поджог
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