Пермяк рассказал, как задержал поджигательницу банкомата Сбера на Ленина

Posted 24 декабря, 02:17
Published 24 декабря, 02:17
Modified 24 декабря, 05:28
Updated 24 декабря, 05:28
Мужчина, задержавший подозреваемую в поджоге банкомата Сбера на ул. Ленина в центре Перми, рассказал подробности произошедшего. И он, и женщина, получили травмы.
По словам пермяка, он зашел в помещение, где находится банкомат, и увидел канистру и разлитый бензин. Рядом стояла женщина с зажигалкой в руке. Он попытался выхватить у нее зажигалку, но не успел. «После этого произошел взрыв и выбило окна. Я выбежал на улицу. Через несколько секунд выбежала и она. Я повалил ее на землю и держал до прибытия полиции», — цитирует очевидца 59.ru.
Мужчина уточнил, что и он, и потенциальная преступница получили ожоги. При этом женщина не сопротивлялась, говорила какие-то бредовые фразы и повторяла: «Нужно было это сделать». По его словам, ее инструктировали через интернет.
У пермяка, который помог задержать подозреваемую, ожоги рук, правая — второй степени, левая рука и лицо — первая степень. От госпитализации он отказался.
Напомним, вчера вечером, 23 декабря, в Перми произошло два ЧП в отделениях Сбера. В 20:20 подожгли банкомат на ул. Мира, 6а, подозреваемого сразу задержали. По данным ряда СМИ, он получил травмы и был госпитализирован. На данный момент о других пострадавших пока ничего не известно. Официальной информации о травмированных также нет.
Через полчаса появились сообщения о возгорании в самом большом отделении банка в Перми, на ул. Ленина, 75. Позже очевидцы задержали там 50-летнюю женщину, возможно причастную к совершению противоправных действий, и передали сотрудникам полиции.