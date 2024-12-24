Пермяк рассказал, как задержал поджигательницу банкомата Сбера на Ленина

По словам пермяка, он зашел в помещение, где находится банкомат, и увидел канистру и разлитый бензин. Рядом стояла женщина с зажигалкой в руке. Он попытался выхватить у нее зажигалку, но не успел. «После этого произошел взрыв и выбило окна. Я выбежал на улицу. Через несколько секунд выбежала и она. Я повалил ее на землю и держал до прибытия полиции», — цитирует очевидца 59.ru.