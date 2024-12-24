Первый в мире сольный концерт поющего робота состоится в Перми

Posted 24 декабря, 08:17
Published 24 декабря, 08:17
Modified 24 декабря, 08:20
Updated 24 декабря, 08:20
В Перми состоится первый в мире сольный концерт человекоподобного робота. Выступление начнется завтра, 25 декабря, в технопарке Morion Digital (шоссе Космонавтов, 111д), сообщает пресс-служба Пермского политехнического университета (ПНИПУ).
Робот ARDJ будет петь треки «Робота работа», «Любовь» и «Чувства», вышедшие на его дебютном альбоме. Он представит и несколько новых композиций. Сопровождать выступление робота будет яркое свето-визуальное шоу, созданное искусственным интеллектом. Кроме того, для зрителей пройдет лекция на тему «Робот будущего. Какой он?». Участники мероприятия узнают о процессе создания таких роботов, как ARDJ, и какие технологии делают их «живыми». А завершится вечер необычным театрализованным перформансом «Мы здесь». Стоимость одного билета составляет 1,2 тыс. рублей.
ARDJ Robot — это музыкальный проект, в основе которого лежит уникальная нейросеть, способная генерировать музыку, визуальный контент и движения робота. Робот изобретен пермской компанией «Промобот», созданной выпускниками ПНИПУ. Он уже выступал на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.