Первый в мире сольный концерт поющего робота состоится в Перми

Робот ARDJ будет петь треки «Робота работа», «Любовь» и «Чувства», вышедшие на его дебютном альбоме. Он представит и несколько новых композиций. Сопровождать выступление робота будет яркое свето-визуальное шоу, созданное искусственным интеллектом. Кроме того, для зрителей пройдет лекция на тему «Робот будущего. Какой он?». Участники мероприятия узнают о процессе создания таких роботов, как ARDJ, и какие технологии делают их «живыми». А завершится вечер необычным театрализованным перформансом «Мы здесь». Стоимость одного билета составляет 1,2 тыс. рублей.