Приставы Кузбасса рассказали, какие необычные предметы люди приносили в суд

Posted 24 декабря, 08:50
Published 24 декабря, 08:50
Modified 24 декабря, 08:53
Updated 24 декабря, 08:53
Судебные приставы Кемеровской области рассказали, какие запрещенные предметы пытались пронести в суды жители региона в уходящем 2024 году. Среди прочих оказались ножи в тростях и клинок под видом ключа от двери, пишет VSE42.Ru.
В этом году посетители судебных заседаний брали с собой даже боевые патроны. При этом людей знакомят со списком предметов, запрещенных к проносу в суд. В случаях, если человек все же пренебрег обязательными требованиями, приставы устанавливают, зачем он пронес в суд опасный предмет. Если они усматривают в проступке признаки административного правонарушения или преступления, то нарушителей задерживают и при необходимости передают сотрудникам полиции. За пронос запрещенного предмета грозит штраф.