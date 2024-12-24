Приставы Кузбасса рассказали, какие необычные предметы люди приносили в суд

В этом году посетители судебных заседаний брали с собой даже боевые патроны. При этом людей знакомят со списком предметов, запрещенных к проносу в суд. В случаях, если человек все же пренебрег обязательными требованиями, приставы устанавливают, зачем он пронес в суд опасный предмет. Если они усматривают в проступке признаки административного правонарушения или преступления, то нарушителей задерживают и при необходимости передают сотрудникам полиции. За пронос запрещенного предмета грозит штраф.