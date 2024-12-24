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Posted 24 декабря, 08:50

Published 24 декабря, 08:50

Modified 24 декабря, 08:53

Updated 24 декабря, 08:53

Приставы Кузбасса рассказали, какие необычные предметы люди приносили в суд

Приставы Кузбасса рассказали, какие необычные предметы люди приносили в суд

24 декабря 2024, 08:50
Фото: fusionbrain.ai.
Сюжет
Приставы
Нарушителям известно, что нельзя брать с собой в зал судебных заседаний, но они все равно пытаются это принести.

Судебные приставы Кемеровской области рассказали, какие запрещенные предметы пытались пронести в суды жители региона в уходящем 2024 году. Среди прочих оказались ножи в тростях и клинок под видом ключа от двери, пишет VSE42.Ru.

В этом году посетители судебных заседаний брали с собой даже боевые патроны. При этом людей знакомят со списком предметов, запрещенных к проносу в суд. В случаях, если человек все же пренебрег обязательными требованиями, приставы устанавливают, зачем он пронес в суд опасный предмет. Если они усматривают в проступке признаки административного правонарушения или преступления, то нарушителей задерживают и при необходимости передают сотрудникам полиции. За пронос запрещенного предмета грозит штраф.

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#Общество#Суд#Приставы
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