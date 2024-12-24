Прокуратура хочет в суде уволить главу Краснокамска из-за утраты доверия

Posted 24 декабря, 13:39
Published 24 декабря, 13:39
Modified 24 декабря, 13:41
Updated 24 декабря, 13:41
Как сообщают в ведомстве, представление с требованием рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий главы округа Игоря Быкариза в связи с утратой доверия было внесено после проверки работы местных властей.
Основанием для внесения представления послужил ряд нарушений антикоррупционного законодательства, допущенных главой муниципального образования. В том числе непринятие мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его подчинении первого заместителя главы администрации округа Антона Максимчука, который уволен в октбрев связи с утратой доверия.
Требования добровольно исполнены не были, прокурор Краснокамска обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия и возложении обязанности на Думу городского округа досрочного прекращения полномочий главы в связи с утратой доверия.
Ранее сообщалось, что следователи проводят в отношении Быкариза доследственную проверку по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Прокуратура Краснокамска выяснила, что весной текущего года в муниципальном Краснокамском краеведческом музее прошла выставка картин главы округа. При этом мероприятие было проведено для Игоря Быкариза бесплатно, хотя это противоречит уставу музея.
Первого заместителя главы Краснокамского округа Антона Максимчука уволили по решению суда в октябре.