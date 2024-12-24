properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 13:39

Published 24 декабря, 13:39

Modified 24 декабря, 13:41

Updated 24 декабря, 13:41

Прокуратура хочет в суде уволить главу Краснокамска Игоря Быкариза

Прокуратура хочет в суде уволить главу Краснокамска из-за утраты доверия

24 декабря 2024, 13:39
Фото: администрация Краснокамска.

Прокуратура хочет в суде уволить главу Краснокамска Игоря Быкариза

Сюжет
Краснокамск
Он, по мнению ведомства, не урегулировал возникший конфликт интересов

Как сообщают в ведомстве, представление с требованием рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий главы округа Игоря Быкариза в связи с утратой доверия было внесено после проверки работы местных властей.

Основанием для внесения представления послужил ряд нарушений антикоррупционного законодательства, допущенных главой муниципального образования. В том числе непринятие мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его подчинении первого заместителя главы администрации округа Антона Максимчука, который уволен в октбрев связи с утратой доверия.

Требования добровольно исполнены не были, прокурор Краснокамска обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия и возложении обязанности на Думу городского округа досрочного прекращения полномочий главы в связи с утратой доверия.

Ранее сообщалось, что следователи проводят в отношении Быкариза доследственную проверку по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Прокуратура Краснокамска выяснила, что весной текущего года в муниципальном Краснокамском краеведческом музее прошла выставка картин главы округа. При этом мероприятие было проведено для Игоря Быкариза бесплатно, хотя это противоречит уставу музея.

Первого заместителя главы Краснокамского округа Антона Максимчука уволили по решению суда в октябре.

Читайте также:
В Пермском крае прокуратура требует уволить за утрату доверия ещё одного чиновникаПтица счастья и свободы постучалась в подъезд многоквартирного дома в КраснокамскеКраснокамский завод выпустил календарь с фотографиями девушек на Уральском Марсе
#Политика#Краснокамск#Прокуратура#Игорь быкариз#Быкариз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика